En Colombia, muchos hogares conservan estos equipos antiguos en bodegas o patios, sin saber que dentro de ellos se esconden pequeñas cantidades de oro puro que podrían convertirse en una verdadera fortuna si se extraen correctamente. Su presencia se debe a las propiedades únicas del oro que lo hacen indispensable en la industria electrónica moderna. En numerosos hogares se encuentra oro de 22 quilates sin que sus propietarios lo sepan. Este valioso metal está presente en un electrodoméstico muy común que se usa a diario en la cocina y que, al dañarse, la mayoría tira a la basura sin imaginar su valor. Con técnicas especializadas, es posible recuperar este metal y venderlo por un valor que supera ampliamente el de cualquier chatarra electrónica. El microondas es uno de los electrodomésticos más comunes que contiene oro de 22 quilates en su interior. Este metal se encuentra principalmente en los circuitos del panel de control y en los conectores internos, donde se utiliza por su notable capacidad de conducción eléctrica y resistencia a la corrosión. Aunque las cantidades son reducidas, su pureza -de aproximadamente 91,6%- lo convierte en un material de alto valor económico. Expertos en reciclaje tecnológico indican que una única placa de microondas puede albergar fragmentos microscópicos de oro que, al acumularse, representan una suma considerable si se procesan en grandes volúmenes. De hecho, el valor del oro extraído de dispositivos electrónicos desechados se ha transformado en una industria millonaria a nivel global. El oro es un material ideal para la electrónica gracias a sus propiedades químicas y físicas únicas: De acuerdo con especialistas en reciclaje tecnológico, una computadora antigua puede albergar hasta 0,2 gramos de oro, mientras que algunos modelos de teléfonos móviles antiguos presentan cantidades aún más significativas debido a sus componentes metálicos de alta pureza. Además del microondas, otros dispositivos del hogar y aparatos electrónicos contienen oro en diversas partes: Investigadores de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (ETH Zurich) han desarrollado un método innovador para la recuperación de oro a partir de dispositivos electrónicos en desuso. Esta técnica emplea fibrillas amiloides extraídas del suero de leche, las cuales se transforman en aerogeles que poseen la capacidad de atraer y capturar metales preciosos presentes en los circuitos eléctricos. Mediante este procedimiento, se logró obtener una pepita de oro de 22 quilates de 450 miligramos a partir de solo 20 placas madre de computadoras viejas, lo que demuestra el considerable potencial económico que se encuentra en los desechos electrónicos. En Colombia, algunos emprendimientos ya están comenzando a implementar estas técnicas de reciclaje sustentable. El oro de 22 quilates está compuesto por 22 partes de oro puro y 2 de otros metales como plata o cobre. Esto equivale a una pureza del 91,6%. Aunque no es completamente puro, ofrece mayor resistencia y durabilidad sin perder su brillo ni su valor comercial. Por ello, es ampliamente utilizado tanto en joyería fina como en la fabricación de componentes electrónicos de alta precisión. En términos de valor, un solo gramo de oro de 22 quilates puede llegar a los 512.000 pesos colombianos, lo que implica que incluso fragmentos recuperados de aparatos dañados pueden representar una ganancia considerable si se extraen de manera adecuada.