El próximo 19 de diciembre, el cometa 3I/ATLAS se acercará a la Tierra, por lo que hay gran expectativa acerca de este suceso único. No obstante, existe una incógnita acerca de su supuesta naturaleza extraterrestre.

Por tal motivo, estas teorías obligan a los científicos a estudiarlo y analizarlo más de cerca. Vale destacar que el cometa pasará a 270 millones de kilómetros de nuestro planeta, lo cual es una distancia segura.

“No hay protocolo contra la tecnología extraterrestre”: la preocupación de la NASA por la llegada del cometa 3I/ATLAS. Foto: Harvard

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y por qué genera preocupación?

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado que visita nuestro sistema solar, tras Oumuamua y Borisov. Observaciones de telescopios como el Hubble y misiones de la NASA revelaron características inusuales:

Trayectoria hiperbólica alineada con el plano eclíptico.

Aceleración no gravitacional detectada.

Actividad cometary (coma y posibles jets), incluyendo una anticola hacia el Sol.

Composición química peculiar y brillo variable.

La mayoría de astrónomos, respaldados por datos de la NASA, concluyen que es un cometa natural con propiedades atípicas debido a su origen externo.

Sin embargo, Avi Loeb, profesor de la Universidad de Harvard, publicó diferentes artículos sugiriendo que estas anomalías podrían indicar un origen tecnológico extraterrestre, como una sonda o nave alienígena. Asimismo, destaca la precisión de su trayectoria (por ejemplo, acercamiento a Júpiter) y la ausencia inicial de cola típica.

La preocupación de los científicos por el cometa 3I/ATLAS

En diálogo con el sitio Medium, el especialista explicó su preocupación ante las teorías de que el cometa 3I/ATLAS tiene tecnología extraterrestre.

“No contamos con un protocolo de respuesta para tecnología extraterrestre, pero tras el primer encuentro —siempre que sobrevivamos— habrá voluntad política para invertir billones de dólares en un sistema de alerta de interceptores que tomen fotografías de cerca de objetos interestelares anómalos”, destacó.

Además, ante el acercamiento del 19 de diciembre, Loeb comentó irónicamente: “Esperemos no recibir regalos inesperados (o indeseados) para las fiestas”, aludiendo a la posibilidad de un “contacto” inesperado.

Por su parte, la NASA no confirmó ninguna preocupación oficial por un origen artificial y mantiene que se trata de un cometa inofensivo. Sin embargo, la agencia coordinó observaciones masivas con múltiples misiones para estudiarlo en detalle.

¿Cuándo pasará el cometa 3I/ATLAS?

Este viernes 19 diciembre de 2025, el cometa será visible con telescopios de al menos 30 cm de apertura, alcanzando una magnitud alrededor de 11-12.

Se moverá por las constelaciones de Virgo y Leo. No será visible a simple vista, pero observatorios y eventos astronómicos ofrecerán oportunidades para observarlo.