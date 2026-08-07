El asteroide 99942 Apophis será observado por misiones de la NASA y la Agencia Espacial Europea durante su histórico acercamiento a la Tierra en 2029. (Fuente: Shutterstock)

Un asteroide de aproximadamente 370 metros de longitud pasará muy cerca de la Tierra en abril de 2029 y despertó la atención de la comunidad científica internacional. Se trata del 99942 Apophis, una roca espacial cuyo tamaño es comparable al de la Torre Eiffel y que será observada durante uno de los acercamientos más importantes registrados en los últimos años.

Los cálculos de los astrónomos indican que el asteroide pasará a menos de 32.000 kilómetros del planeta, una distancia considerada extremadamente cercana en términos espaciales. Sin embargo, los especialistas descartaron que exista riesgo de impacto directo contra la Tierra.

El fenómeno será una oportunidad única para estudiar cómo responde un asteroide cuando se aproxima tanto a un planeta. Para aprovechar el evento, la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA) preparan misiones especiales que permitirán analizar sus características y los posibles cambios que pueda experimentar.

El asteroide Apophis pasará cerca de la Tierra en 2029: qué se sabe

El asteroide 99942 Apophis fue descubierto en 2004 y desde entonces es seguido de manera constante por observatorios y agencias espaciales debido a su tamaño y a su trayectoria cercana al planeta. En abril de 2029 alcanzará el punto de mayor aproximación, cuando se ubique a una distancia inferior a la de muchos satélites artificiales.

Aunque durante años fue considerado un objeto potencialmente peligroso, los nuevos estudios permitieron descartar una colisión con la Tierra en ese acercamiento. Los científicos explican que el paso será seguro para la humanidad, pero representa una oportunidad excepcional para estudiar un cuerpo celeste de estas dimensiones.

La cercanía del asteroide permitirá observar fenómenos que normalmente son difíciles de analizar. La gravedad terrestre podría modificar ligeramente su rotación, generar movimientos en su superficie o revelar información sobre su estructura interna.

La NASA y la ESA preparan misiones para estudiar al asteroide Apophis

Para aprovechar el acercamiento de Apophis, dos misiones espaciales tendrán un papel clave en la observación del fenómeno. La NASA utilizará la nave OSIRIS-APEX, mientras que la Agencia Espacial Europea desarrollará la misión RAMSES, diseñada para acompañar y estudiar el paso del asteroide.

El asteroide 99942 Apophis será observado por misiones de la NASA y la Agencia Espacial Europea durante su histórico acercamiento a la Tierra en 2029. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Los científicos buscan obtener datos más precisos sobre la composición, la forma y el comportamiento de Apophis durante su aproximación. Estos estudios podrían ayudar a comprender mejor cómo evolucionan los asteroides cercanos a la Tierra y mejorar los sistemas de defensa planetaria.

Sin embargo, los investigadores advierten que existe un factor inesperado que podría complicar las observaciones: la basura espacial creada por el ser humano que permanece alrededor del planeta.

La basura espacial podría afectar el estudio del asteroide Apophis

Un estudio publicado en la revista The Planetary Science Journal analizó una posibilidad poco probable, pero que llamó la atención de los astrónomos: que Apophis pueda encontrarse con algún objeto artificial durante su paso cercano a la Tierra.

La investigación fue liderada por Giulia Schettino junto al astrodinamicista Alessandro Rossi, quienes analizaron si la trayectoria del asteroide podría coincidir con restos de satélites u otros objetos ubicados en la órbita geoestacionaria, una región situada aproximadamente a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre.

Los científicos modelaron diferentes escenarios utilizando los objetos conocidos que circulan en esa zona del espacio. Aunque en la mayoría de las simulaciones no se registraron problemas, encontraron una pequeña posibilidad de que algún fragmento de basura espacial llegue a acercarse peligrosamente al asteroide.

Qué podría pasar si Apophis choca con basura espacial humana

De acuerdo con los especialistas, un eventual impacto entre Apophis y un objeto artificial no modificaría su trayectoria ni representaría una amenaza para la Tierra. Sin embargo, podría generar cambios en su superficie que afectarían la interpretación de los datos obtenidos por las misiones espaciales.

Entre las consecuencias posibles se encuentran la formación de un pequeño cráter o la expulsión de material desde la superficie del asteroide. Estos efectos podrían ser observados por las naves que acompañarán el evento, aunque dependerá del tamaño del objeto que llegara a impactar.

Los investigadores remarcaron que la probabilidad de este escenario es baja, pero consideran importante estudiarlo debido a la gran cantidad de basura espacial acumulada alrededor del planeta. El acercamiento de Apophis será, de esta manera, no solo una misión científica, sino también una oportunidad para conocer mejor los riesgos del entorno espacial cercano a la Tierra.