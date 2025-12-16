Los astrónomos aprovecharán el paso cercano del asteroide para estudiar su composición, rotación y efectos de la gravedad terrestre sobre su órbita. (Fuente: Archivo)

El asteroide (99942) Apophis se convertirá en uno de los eventos astronómicos más comentados de la década cuando pase cerca de la Tierra en 2029. Con un diámetro de aproximadamente 340 metros, Apophis ha sido objeto de seguimiento constante desde su descubrimiento en 2004.

Las observaciones más recientes confirman que no representa riesgo de impacto, pero su cercanía lo convierte en un fenómeno único para la ciencia y el público general.

Este acercamiento permitirá a los astrónomos estudiar el comportamiento de asteroides cercanos y cómo la gravedad terrestre puede afectar su trayectoria y rotación. Además, será visible desde algunas regiones del planeta sin necesidad de telescopio, ofreciendo una oportunidad excepcional para los aficionados a la astronomía.

Cuándo y a qué distancia pasará Apophis de la Tierra

El acercamiento más cercano de Apophis ocurrirá el 13 de abril de 2029, cuando el asteroide pasará a aproximadamente 32.000 kilómetros de la superficie terrestre. Esta distancia lo situará más cerca que muchos satélites geoestacionarios, un hecho inusual para un objeto de su tamaño.

La cercanía histórica de Apophis permitirá observar con detalle su superficie y rotación, además de medir cómo la gravedad terrestre puede modificar su trayectoria. Los científicos han destacado que este evento es uno de los pasos más cercanos jamás registrados para un asteroide de gran tamaño.

Riesgos y confirmación de seguridad

Aunque inicialmente se temía un posible impacto, las últimas observaciones con radar y telescopios han descartado cualquier peligro de colisión para 2029 y por lo menos los próximos 100 años. Los cálculos precisos indican que la Tierra no corre riesgo, y las agencias espaciales recalcan que el paso de Apophis es seguro para la población.

Expertos de la NASA y la ESA han explicado que este acercamiento ofrece una oportunidad científica, no una amenaza. La comunidad astronómica monitorea constantemente el asteroide para asegurarse de que su órbita se mantenga estable y no represente peligro futuro.

Cómo se podrá ver Apophis desde la Tierra

Durante el paso cercano, Apophis será visible sin telescopio desde algunas partes del hemisferio oriental, siempre que el cielo esté despejado. Esto significa que aficionados y científicos podrán observar un objeto de más de 300 metros desplazándose a gran velocidad sobre el cielo nocturno.

El fenómeno se espera como un espectáculo astronómico único, ya que asteroides de este tamaño rara vez se acercan tanto a la Tierra. Los expertos recomiendan buscar lugares con mínima contaminación lumínica para aprovechar la mejor visibilidad del evento.

Oportunidad científica para estudiar asteroides

El paso de Apophis permitirá a las agencias espaciales realizar observaciones detalladas de su composición, rotación y efectos gravitacionales. Misiones futuras y telescopios de alta precisión aprovecharán este evento para estudiar cómo los asteroides cercanos a la Tierra interactúan con nuestro planeta.

Además, el acercamiento servirá como un ensayo para futuras estrategias de defensa planetaria, permitiendo a científicos y autoridades espaciales probar técnicas de seguimiento y predicción de órbitas en tiempo real.