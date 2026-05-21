Fuerte, repetitivo y fácilmente reconocible, el canto del benteveo es frecuente en jardines y parques urbanos. Pero, lo que muchas veces no se sabe es que este pájaro comunica más de lo que parece a simple vista, u oído.

Desde el punto de vista científico, su presencia en un espacio determinado funciona como un termómetro ambiental. El benteveo no se instala en cualquier lado: necesita entornos con disponibilidad constante de alimento, como insectos y pequeños animales, y estructuras elevadas donde posarse.

Aunque se adapta bien a la vida urbana, su permanencia en una zona específica indica que ese lugar conserva cierto equilibrio ecológico. En otras palabras, si canta seguido en tu jardín, es un signo positivo.

Qué significa la presencia de benteveos

Las vocalizaciones también cumplen funciones concretas dentro de la biología del animal. El benteveo usa su canto para delimitar territorio, atraer pareja, alertar ante depredadores y mantener contacto con otros ejemplares del grupo. Que repita ese llamado en un mismo lugar no es casualidad: significa que eligió ese espacio como parte estable de su rutina.

Los especialistas también señalan que escuchar este tipo de sonidos naturales genera en las personas una sensación de conexión con el entorno, una suerte de pausa involuntaria en medio de la rutina que recuerda que la naturaleza sigue latiendo incluso dentro de las grandes ciudades.

Los pájaros en tu jardín. (Foto: archivo).

Pero más allá de la biología, el benteveo también tiene vida propia en el imaginario popular. Su canto tan particular -y lo llamativo de su presencia- llevó a que muchas personas le atribuyeran significados propios, que van desde presagios de visitas hasta señales sobre el futuro económico o emocional. Sin respaldo científico, pero con una carga cultural que dice mucho sobre cómo la gente construye vínculos con la fauna que la rodea.

Lo que “dice” el benteveo según dónde aparezca, de acuerdo a la tradición popular

En el techo de la casa, se interpreta como un anuncio de mejoras económicas y bienestar financiero próximo. En el trabajo, como una señal de crecimiento profesional y nuevas oportunidades laborales. Cruzárselo en la calle al salir se lee como augurio de momentos alegres. Y si aparece cerca del dormitorio, la tradición lo asocia a un período de paz interior y tranquilidad emocional.

Más allá de las creencias, el benteveo es, ante todo, un actor clave en la biodiversidad urbana. Su presencia —y su inconfundible llamado— es una invitación a prestar más atención al entorno inmediato.