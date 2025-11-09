Decorar el jardín y darle vida no siempre es fácil ya que requiere tiempo, dedicación y creatividad. Pero hay una forma sencilla y natural de embellecerlo y atraer pajaritos con una mezcla casera que los invita a visitar y quedarse.

Esta preparación no solo embellece el entorno con el canto y el color de las aves, sino que también les ofrece un refugio seguro y alimento. Con pocos ingredientes y una ubicación estratégica, tu jardín puede convertirse en un pequeño santuario natural.

¿Cuáles son los beneficios de atraer aves al jardín?

Además de embellecer el espacio con su presencia y canto, los pájaros cumplen funciones ecológicas clave:

Control natural de plagas

Polinización de plantas

Mayor biodiversidad

Conexión con la naturaleza

Esta mezcla casera es una forma sencilla de contribuir al bienestar de la fauna local y disfrutar de un jardín más vivo y armonioso.

¿Cómo preparar la mezcla para atraer pájaros?

La receta es simple y efectiva. Solo se necesitan tres ingredientes:

Semillas aptas para aves : como girasol, mijo y sorgo.

Grasa vegetal : que ayuda a compactar la mezcla.

Agua: en pequeñas cantidades para unir los ingredientes.

Paso a paso:

Calentar ligeramente la grasa vegetal hasta que se derrita. Mezclar con las semillas y un poco de agua. Dejar entibiar la preparación hasta que se pueda formar bolitas pequeñas. Evitar agregar sal, azúcar o pan industrializado, ya que pueden dañar la salud de las aves.

¿Dónde ubicar la mezcla en el jardín?

Una vez listas, las bolitas pueden colocarse en:

Redes colgadas en los árboles

Macetas de barro

Macetas elevadas

Los mejores lugares para ubicarlas son ramas altas, esquinas con arbustos o zonas donde las aves puedan refugiarse si se sienten en peligro.

Fuente: shutterstock

¿Qué pájaros se acercan a esta mezcla?

Esta preparación atrae principalmente aves nativas que habitan en zonas urbanas y suburbanas de Argentina. Entre las más comunes están: