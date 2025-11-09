Decorar el jardín y darle vida no siempre es fácil ya que requiere tiempo, dedicación y creatividad. Pero hay una forma sencilla y natural de embellecerlo y atraer pajaritos con una mezcla casera que los invita a visitar y quedarse.

Esta preparación no solo embellece el entorno con el canto y el color de las aves, sino que también les ofrece un refugio seguro y alimento. Con pocos ingredientes y una ubicación estratégica, tu jardín puede convertirse en un pequeño santuario natural.

¿Cuáles son los beneficios de atraer aves al jardín?

Además de embellecer el espacio con su presencia y canto, los pájaros cumplen funciones ecológicas clave:

  • Control natural de plagas
  • Polinización de plantas
  • Mayor biodiversidad
  • Conexión con la naturaleza

Esta mezcla casera es una forma sencilla de contribuir al bienestar de la fauna local y disfrutar de un jardín más vivo y armonioso.

¿Cómo preparar la mezcla para atraer pájaros?

La receta es simple y efectiva. Solo se necesitan tres ingredientes:

  • Semillas aptas para aves: como girasol, mijo y sorgo.
  • Grasa vegetal: que ayuda a compactar la mezcla.
  • Agua: en pequeñas cantidades para unir los ingredientes.

Paso a paso:

  1. Calentar ligeramente la grasa vegetal hasta que se derrita.
  2. Mezclar con las semillas y un poco de agua.
  3. Dejar entibiar la preparación hasta que se pueda formar bolitas pequeñas.
  4. Evitar agregar sal, azúcar o pan industrializado, ya que pueden dañar la salud de las aves.

¿Dónde ubicar la mezcla en el jardín?

Una vez listas, las bolitas pueden colocarse en:

  • Redes colgadas en los árboles
  • Macetas de barro
  • Macetas elevadas

Los mejores lugares para ubicarlas son ramas altas, esquinas con arbustos o zonas donde las aves puedan refugiarse si se sienten en peligro.

Fuente: shutterstock

¿Qué pájaros se acercan a esta mezcla?

Esta preparación atrae principalmente aves nativas que habitan en zonas urbanas y suburbanas de Argentina. Entre las más comunes están:

  • Zorzal colorado: camina por el suelo en busca de alimento.
  • Calandria común: curiosa y activa, se acerca con facilidad.
  • Benteveo: suele posarse en ramas y barandas.
  • Chingolo: frecuente en jardines con vegetación variada.