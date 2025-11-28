Este vino, cultivado en los viñedos de Cosuenda, proviene de tierras que cuentan con una antigüedad de más de 15 años. (Imagen: archivo)

Históricamente, cuando se habla de vino argentino, la mayoría de los paladares se dirige hacia el oeste, pensando en la cordillera mendocina como cuna inevitable de cepas y bodegas. Pero en el norte del país hay un actor silencioso, y cada vez más firme, que comienza a cambiar ese guion.

Se trata de Animaná, en la provincia de Salta, que a partir de sus viñedos enclavados en los cerros y su vínculo ancestral con la producción artesanal, se perfila como un “nuevo Mendoza” para quienes buscan vinos de altura .

En Animaná se incluye la tradición del “vino patero”, producción local con métodos que combinan lo artesanal y lo ancestral, y donde las uvas propias del valle se cultivan bajo climas y suelos distintos a los clásicos de la región cuyana. Quienes visitan este rincón pueden recorrer bodegas familiares, acompañar procesos de cosecha y elaboración y participar de una experiencia que mezcla identidad regional, naturaleza y vino.

Actividades y propuestas para completar la experiencia en Animaná

Los viñedos de Animaná se sitúan en el entorno agreste de los Valles Calchaquíes, un paisaje que imprime carácter a las uvas. La combinación de altitud, amplitud térmica, suelo seco y clima de montaña genera perfiles únicos, valorados por expertos y consumidores que buscan variedades distintas a las del circuito mendocino.

La propuesta no se limita al vino : el visitante puede integrar la degustación con paseos por cerros, cabalgatas, caminatas, recorridos en bicicleta y gastronomía regional que acompaña la experiencia.

La consolidación de este tipo de turismo en el norte surge en un contexto donde los viajeros demandan experiencias más auténticas y menos masivas. Animaná combina paisaje, historia, tradiciones locales y producción artesanal, una combinación que seduce a quienes ya conocen los circuitos tradicionales del vino.

Ese cambio en las preferencias turísticas también posiciona a Salta como un destino capaz de competir con regiones vitivinícolas históricas del país. Allí, la oferta se diferencia: vino de altura , clima de montaña, costumbres locales y un entorno natural imponente .

Por su parte, el destino propone que no todo el vino premium viene del oeste. Con su trayectoria artesanal, su geografía serrana y su enfoque en la producción local y el turismo experiencial, el pueblo salteño invita a redescubrir el mapa del vino argentino y a abrir la copa hacia nuevas identidades regionales.

Cómo llegar a Animaná

Para visitar Animaná, la opción más directa es viajar primero a la ciudad de Salta. Desde allí, el acceso a los Valles Calchaquíes se realiza por la Ruta Nacional 68, en un recorrido de aproximadamente tres horas hasta Cafayate. Una vez en el valle, el pueblo se encuentra a solo 8 kilómetros por la Ruta Nacional 40, en un tramo completamente asfaltado.

También es posible llegar en transporte interurbano, con servicios que conectan Salta con Cafayate y realizan paradas cercanas a Animaná. Para quienes viajan desde otras provincias, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes cuenta con vuelos diarios desde Buenos Aires y otras ciudades, lo que facilita enlazar el viaje con el circuito enoturístico del sur salteño.