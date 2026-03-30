No todos los indicadores de inteligencia pasan por un número o un test. Durante años, una idea atribuida a uno de los mayores inventores de la historia volvió a tomar fuerza y despertó debate: ¿en qué cuestiones de lo cotidiano puede verse reflejada la inteligencia? En un contexto donde la popularidad y la vida social suelen asociarse con éxito personal, esta mirada propone lo contrario. No habla de acumular vínculos, sino de elegirlos con precisión, incluso si eso implica reducirlos al mínimo. El planteo apunta a una conducta que muchos repiten sin saber que tiene raíces en una visión más profunda sobre la mente humana y sus prioridades. El científico Nikola Tesla dejó una reflexión que sigue vigente décadas después: las personas más inteligentes tienden a tener menos amigos que el promedio. Según su mirada, esto no responde a una incapacidad social, sino a una mayor selectividad. Es decir, quienes poseen un alto nivel de pensamiento crítico priorizan relaciones que realmente aporten valor intelectual o emocional. Esta idea rompe con la creencia actual de que tener muchos vínculos es sinónimo de éxito. Para Tesla, la calidad de las relaciones estaba por encima de la cantidad. En este sentido, la inteligencia no se medía por un coeficiente como el IQ, sino por la capacidad de elegir con quién compartir el tiempo, la energía y las ideas. La llamada fórmula de Nikola Tesla también se vincula con la introversión. Las personas con mayor desarrollo intelectual suelen inclinarse por espacios de reflexión y análisis, lo que naturalmente reduce su círculo social. Figuras como Albert Einstein o Isaac Newton son ejemplos de perfiles brillantes con tendencias introvertidas, enfocados en sus pensamientos más que en la interacción constante. Además, especialistas coinciden en que el tiempo en soledad puede ser clave para la creatividad. En momentos de aburrimiento o desconexión es cuando surgen ideas innovadoras. Entre los puntos que refuerzan esta visión, destacan: En un mundo marcado por la hiperconexión y la necesidad de estar siempre activos, esta perspectiva plantea un cambio de enfoque: menos estímulos, más profundidad. Una lógica que, según Tesla, podría ser una señal clara de verdadera inteligencia.