Los modelos meteorológicos indican que el frío no es la única condición para que nieve.

Hace 18 años, Buenos Aires vivió un fenómeno inolvidable: la histórica nevada del 9 de julio de 2007 que sorprendió a todos los bonaerenses en pleno feriado patrio. Desde entonces, ver nieve en la ciudad se volvió casi un sueño para los porteños.

Sin embargo, ahora, con la llegada de una potente ola de frío polar, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a incluir la probabilidad de precipitaciones en forma de nieve en su pronóstico para la región. En los últimos días ya se registraron nevadas en localidades bonaerenses como Sierra de la Ventana, Balcarce y Mar del Plata, lo que aumenta la expectativa para la zona central del país.

Nieve en Buenos Aires: ¿qué zonas se vieron afectadas?

Según la página Meteored, la masa de aire frío se instaló en el sudoeste y centro bonaerense el 2 de julio, donde se registraron nevadas en:

Tres Arroyos

Mar del Plata

Necochea

Sierra de los Padres

Lobería

Juan N. Fernández

En zonas como la Patagonia y las zonas cordilleranas, el escenario fue aún más complejo, con mínimas que estuvieron bajo cero en provincias como Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén.

Nieve en Buenos Aires: ¿qué probabilidades existen?

Según el parte oficial del SMN, el pico de la ola de frío se alcanzó el jueves 2 de julio, cuando se registraron nevadas en varios sectores de la provincia de Buenos Aires.

Para lo que resta del fin de semana, se esperan lluvias durante la tarde y noche del domingo, pero la probabilidad de que caiga nieve en la Ciudad de Buenos Aires es muy baja.

Qué condiciones son necesarias para que nieve en la Ciudad

Si bien la nieve apareció en diversos puntos de la provincia de Buenos Aires, la probabilidad de que el fenómeno ocurra en la Ciudad se mantiene baja .

Los modelos meteorológicos indican que el frío no es la única condición para que nieve. Las bajas temperaturas deben aparecer en conjunto con otras condiciones, como la presencia de suficiente humedad en la atmósfera y precipitaciones en simultáneo.

El actual frío responde al ingreso de una masa de aire antártica que avanzó en gran parte del país, que a su vez generó fuertes lluvias y ráfagas de viento en algunas regiones.

Pronóstico semanal: ¿cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico extendido del SMN muestra que el martes 7 será el día más frío de la semana con una mínima de 3°. Sin embargo, los valores se muestran ligeramente superiores a los registrados en los primeros días del mes.

Pronóstico de la Ciudad de Buenos Aires. Fuente: SMN.