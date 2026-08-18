Si buscás una película argentina para ver en Netflix y despejarte durante la semana, hay una comedia de apenas 93 minutos que combina humor, amistad y una historia tan disparatada como entretenida.

Está protagonizada por Carla Peterson y Julieta Díaz, dos de las actrices más reconocidas del cine y la televisión nacional.

Se trata de “No me rompan”, película estrenada en 2023 y dirigida por Azul Lombardía. La historia pone en el centro a dos mujeres muy diferentes que terminan uniendo fuerzas después de conocerse en un particular espacio para controlar la ira.

Dos mujeres, un encuentro inesperado y una amistad que nadie imaginaba

La película sigue a Ángela Trigal y Vera Lombardi, interpretadas por Carla Peterson y Julieta Díaz. Ambas atraviesan momentos personales complejos y llegan a un grupo destinado a ayudarlas a manejar sus problemas de ira.

Aunque tienen personalidades y vidas muy distintas, el encuentro entre ellas termina convirtiéndose en el comienzo de una amistad inesperada. A partir de allí, las protagonistas deberán enfrentarse a una situación que cambiará por completo el rumbo de sus vidas.

“No me rompan”, la comedia argentina con Carla Peterson y Julieta Díaz que dura 93 minutos y es ideal para ver durante la semana. Netflix

El polémico personaje que las lleva a armar un plan disparatado

El conflicto central aparece cuando Ángela y Vera se cruzan con Edgardo Sánchez Leven, un cirujano plástico y gurú obsesionado con la juventud y la apariencia.

Frente a este personaje, las dos mujeres deciden dejar de lado sus diferencias y poner en marcha un plan para enfrentarlo. Lo que comienza como una reacción contra una situación que las incomoda rápidamente se transforma en una aventura cargada de humor y momentos inesperados.

La película aprovecha esta historia para abordar, desde la comedia, temas como los mandatos sociales, el paso del tiempo, la presión por mantenerse joven y las exigencias que recaen especialmente sobre las mujeres.

Una comedia argentina corta para ver de principio a fin

Con una duración de 93 minutos, “No me rompan” es una alternativa ideal para quienes buscan una película que pueda verse de una sola vez, sin una trama demasiado extensa.

Además de Peterson y Díaz, el elenco incluye a Salvador del Solar, Eugenia Guerty, Esteban Lamothe, Martín Garabal, Nancy Dupláa, Cecilia Dopazo, Alfonso Tort y Celina Font. La producción también cuenta con participaciones especiales de Fito Páez.