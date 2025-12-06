Las tazas son uno de los objetos más utilizados en cualquier casa. Sin embargo, el café, té, infusiones y bebidas calientes dejan marcas con el uso diario. Con el tiempo, esas manchas marrones o amarillentas pueden resultar difíciles de quitar, incluso después de lavarlas varias veces.

Aunque el vinagre y el bicarbonato suelen ser los productos más elegidos para limpiar, no son las únicas soluciones efectivas.

Existen métodos caseros igual de potentes que permiten recuperar el color original de las tazas y dejarlas como nuevas sin dañar la porcelana.

¿Cómo remover manchas de las tazas?

Los tres trucos más destacados para remover manchas profundas sin recurrir a los clásicos ingredientes de limpieza,

Limón y sal gruesa

El ácido del limón y la textura de la sal gruesa generan un efecto exfoliante ideal para eliminar manchas de café o té. Los pasos a seguir parar utilizarlo son los siguientes:

Exprimir el jugo de dos limones.

Mezclarlo con una cucharada de sal gruesa.

Verter la preparación dentro de la taza y dejarla reposar 10 minutos.

Frotar suavemente con una esponja, cepillo o virutilla.

Enjuagar con agua tibia.

Este método es ideal para manchas recientes o de intensidad media y deja un aroma fresco en la taza.

Piedra pómez

La piedra pómez, conocida por su uso en limpieza profunda, también funciona para remover marcas muy adheridas. El modo de aplicación:

Humedecer la piedra y la superficie de la taza.

Frotar con movimientos suaves y controlados sobre la zona manchada.

Enjuagar para retirar los restos desprendidos.

Es uno de los métodos más efectivos, pero requiere precaución, ya que no se debe aplicar con demasiada fuerza para evitar desgastar el esmalte de la porcelana.

Ácido cítrico

El ácido cítrico es un ingrediente económico que funciona como desmanchador natural y tiene un gran poder blanqueador. El paso a paso es el siguiente:

Disolver dos cucharadas del producto en agua caliente.

Verter la mezcla en la taza y dejarla actuar entre 8 horas y toda la noche.

Frotar suavemente al día siguiente y enjuagar con agua tibia.

Es ideal para quienes buscan una opción que trabaje sola, sin necesidad de esfuerzo inmediato.

Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué se manchan tanto las tazas?

Las bebidas como el café y el té contienen taninos, compuestos que se adhieren fácilmente a superficies porosas o con desgaste. Con el uso diario, estas partículas se acumulan y generan esa coloración oscura difícil de remover. Por eso, combinar ácidos naturales con abrasivos suaves suele ser la fórmula más efectiva para devolver el blanco original.

¿Cómo evitar las manchas en las tazas?

Una vez limpias, se recomienda:

Enjuagar la taza inmediatamente después de usarla.

Evitar dejar restos de infusiones por horas.

Realizar una limpieza profunda cada cierto tiempo.

Estos pequeños cuidados ayudan a prolongar el efecto de los trucos caseros y mantener las tazas impecables por más tiempo.