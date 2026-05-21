Las autopistas del Acceso Norte y Oeste implementaron un sistema que acelera el paso y busca la automatización total. Foto: Archivo.

El escenario de los peajes en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires cambió de forma drástica. En un esfuerzo por agilizar el tránsito y avanzar hacia la digitalización total, las empresas concesionarias de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste pusieron en marcha una nueva modalidad de pago electrónico.

Esta alternativa promete transformar la experiencia de manejo para los más de 1.400.000 vehículos que circulan a diario por estas trazas.

Cómo es el nuevo sistema de pago tecnológico

La gran novedad radica en la incorporación de vías tecnológicas identificadas con señalización violeta. En estas cabinas, los conductores que no posean el clásico adhesivo de TelePASE ya no necesitarán recurrir a los billetes físicos.

El sistema permite abonar de manera rápida y sin contacto gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication). Los usuarios pueden apoyar tarjetas de débito o crédito Visa y MasterCard, o directamente utilizar sus teléfonos celulares. Al validar la operación en la pantalla, la barrera se levanta automáticamente.

El sistema permite abonar de manera rápida y sin contacto gracias a la tecnología NFC (Near Field Communication). Foto: Archivo.

El fuerte impacto en el bolsillo de los conductores

Sin embargo, la modernización viene acompañada de un fuerte incentivo económico. Quienes elijan esta modalidad electrónica o el cobro manual tradicional deberán afrontar una tarifa que duplica el valor de TelePASE. Actualmente, el pase en hora pico para la categoría dos cuesta $ 1192 con el dispositivo automático, mientras que las otras opciones duplican ese costo.

Esta penalización tarifaria ya generó un fuerte impacto en el comportamiento de los conductores: el pago en efectivo se desplomó un 44% en pocas semanas, llevando el uso de medios electrónicos al 91,27%.

El fin definitivo de las cabinas manuales

El objetivo final de las empresas concesionarias es claro: preparar el terreno para la llegada definitiva del sistema Free Flow. Esta tecnología, que funciona mediante lectura de patentes sin barreras ni demoras, planea eliminar las cabinas tradicionales para siempre.