El uso acumulado de detergentes líquidos y suavizantes comerciales suele generar capas de residuos en el tambor, la goma y los conductos internos del lavarropas.

Con el tiempo, esa humedad atrapada sumada a los restos de jabón provoca la aparición de moho y bacterias, derivando en un persistente olor a humedad que se traslada directamente a la ropa recién lavada.

Para combatir este problema sin recurrir a químicos agresivos ni gastar dinero de más en productos industriales, existe un ingrediente casero de uso cotidiano que actúa como un potente desinfectante y desodorante natural: el vinagre blanco de alcohol.

Cómo actúa el vinagre blanco y cuáles son sus beneficios

El ácido acético presente en el vinagre blanco posee propiedades antisépticas y neutralizadoras que eliminan los gérmenes responsables de los malos olores, al tiempo que remueve los depósitos calcáreos provocados por el agua dura.

A diferencia de los suavizantes convencionales (que suelen crear una película grasa sobre las fibras que atrapa el mal olor), el vinagre disuelve la suciedad atascada en los tejidos y la elimina por completo durante el enjuague.

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Asimismo, resulta ideal para quitar el olor a sudor, humedad o tabaco acumulado en toallas y ropa deportiva.

Por otro lado, suaviza los tejidos al disolver los minerales del agua sin dejar residuos sintéticos ni aromas químicos residuales. Finalmente, previene la formación de sarro en las tuberías y mantiene la goma del tambor libre de moho , contribuyendo al mantenimiento general del electrodoméstico.

Paso a paso: cómo aplicarlo en cada lavado