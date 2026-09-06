Echar vinagre en el bidet todas las noches: para qué sirve y por qué lo recomiendan los expertos.

Mantener el baño limpio puede ser un desafío para muchas familias por ser una tarea repetitiva.

Sin embargo, existe un sencillo truco que permite mantener limpio el bidet con tan solo un ingrediente que suele quedar olvidado en la alacena de los hogares.

El método consiste en echar vinagre en el bidet todas las noches antes de dormir. Esta técnica ganó popularidad porque ayuda a mantener alejados los malos olores y facilitar la limpieza.

Por qué recomiendan echar vinagre en el bidet

Esta rutina doméstica sanitaria se popularizó para evitar la acumulación de sarro, residuos de jabón, suciedad y malos olores .

Su eficacia radica en la presencia de ácido acético, el cual funciona como un limpiador de alta acidez que ayuda a aflojar la suciedad.

Al ser de costo bajo, puede utilizarse de forma diaria durante las noches para neutralizar los malos olores y ayudar a eliminar la suciedad.

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Cómo aplicar correctamente este truco casero

Para aplicar el truco casero tan solo bastará con llenar un rociador con vinagre. Tras la rutina de aseo nocturna, se recomienda rociar el total de la superficie con vinagre y dejar actuar por la noche.

Este paso es clave, ya que al dejarlo por varias horas el ácido acético puede trabajar sobre la suciedad. Por la mañana, bastará pasar un trapo húmedo para eliminar el exceso de vinagre.

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Otros beneficios de rociar vinagre en el bidet

Las cualidades limpiadoras del vinagre no se limitan a neutralizar los malos olores, sino que también sirve para:

Disolver el sarro : ayuda a remover los depósitos de calcio y magnesio que deja el agua.

Desprende restos de jabón : ayuda a ablandar la película opaca que se forma cuando el jabón se disuelve en agua.

Recupera el brillo de la loza : al retirar la capa mineral la porcelana recupera su aspecto original.

Destapa parcialmente los orificios : los conductos suelen ser obstruidos por minerales, por lo que el vinagre ayuda a disolverlos.

Bajo costo: es económico y no representa un gran gasto.

Riesgos a tener en cuenta al usar vinagre en la limpieza del baño

Es clave tener en cuenta que el vinagre debe utilizarse solo. No se debe mezclar: