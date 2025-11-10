Con la llegada del calor, los argentinos ya comenzaron a planear sus vacaciones de verano. La costa atlántica, como cada año, se perfila como uno de los destinos más elegidos para descansar, disfrutar del mar y escapar de la rutina.

Pero este verano trae una novedad que promete cambiar la forma en que nos protegemos del sol. Una nueva tendencia está ganando popularidad y se presenta como el reemplazo ideal de las sombrillas, ofreciendo mayor comodidad, diseño y funcionalidad.

¿Cuál es la nueva tendencia que sustituye a las sombrillas este verano?

Se trata de los toldos compactos. Esta alternativa moderna combina sombra, portabilidad y resistencia al viento, lo que los convierte en una opción cada vez más elegida por quienes buscan practicidad en la playa.

A diferencia de las sombrillas tradicionales, los toldos compactos se arman en pocos minutos, gracias a varillas elásticas o tensores que se fijan con estacas o bolsillos de arena. Su estructura flexible y aerodinámica les permite mantenerse firmes incluso en condiciones de viento fuerte.

Beneficios de los toldos compactos

Esta nueva alternativa para protegerse del sol tiene muchas ventajas. Entre ellas se destacan:

  • Mayor cobertura y estabilidad: ofrecen más sombra que una sombrilla común y resisten mejor el viento.
  • Fácil armado: se instalan en minutos sin necesidad de herramientas ni esfuerzo físico.
  • Portabilidad: plegados, ocupan el espacio de una mochila, ideales para caminatas o escapadas.
  • Versatilidad: se pueden usar sobre arena, césped o piedra sin necesidad de clavar profundamente.
  • Diseño moderno: disponibles en diferentes tonos como beige, terracota, azul o verde, alejándose de los colores estridentes y rayas clásicas.
  • Durabilidad: no se oxidan ni requieren mantenimiento complejo.
¿Cuánto cuesta un toldo para la playa?

El precio de los toldos compactos varía según el modelo y la marca, pero actualmente se encuentran en un rango de entre $ 73.000 y $ 180.000.

Aunque son más caros que las sombrillas tradicionales que cuestan entre $ 30.000 y $ 100.000, su durabilidad, funcionalidad y diseño justifican la inversión para quienes buscan una experiencia más cómoda en la playa.