Faltan pocos meses para que llegue el verano y muchos ya piensan en donde irán en las vacaciones para aprovechar el sol. Sea playa o río, el bolso es uno de los artículos principales no solo por su utilidad, sino para estilizar cualquier look.

Una nueva tendencia llega desde Europa para reemplazar al clásico bolso playero grande y sin forma. En esta ocasión, los diseñadores apuestan por una alternativa ecológica, pero que mantiene la misma onda veraniega de siempre.

Adiós al bolso playero: la nueva tendencia para el verano 2026

El bolso tejido se convirtió en el aliado clave para cualquier look de verano porque combina estilo, practicidad y sostenibilidad, tres conceptos que marcan las tendencias actuales.

Son elaborados con materiales como mimbre, yute y crochet, lo que garantiza que sean livianos y resistentes. En la misma línea, transmiten una estética artesanal que no se consigue con los artículos comprados en los shoppings.

Su textura suave y con estética bohemia elevan cualquier outfit y suelen ser más ligeros que los tradicionales.

Con qué combinar el bolso tejido

El bolso tejido es ideal para ser combinado con prendas de verano gracias a sus colores. Los diseñadores suelen mostrarlo con prendas como camisas de lino, sandalias de cuero, sobreros de paja, lentes de sol y pulseras de madera.

En la misma línea, son utilizados con tops crochet, shorts de tiro alto, collares largos y tobilleras. La clave es sumarlo con prendas de colores veraniegas para realzar aún más.