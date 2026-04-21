Con la llegada del frío, los platos calientes vuelven a ser protagonistas. En ese contexto, hay una receta que empezó a viralizarse en redes y portales gastronómicos: el spezzatino, un clásico italiano que combina sabor, simpleza y rendimiento. Ideal para quienes buscan comer rico sin gastar de más, este guiso ya se posiciona como uno de los más elegidos de la temporada. El spezzatino es un estofado tradicional de Italia que se prepara con carne cortada en cubos, verduras y una cocción lenta que potencia los sabores. Su nombre proviene del verbo italiano “spezzare”, que significa “trocear”, en referencia al corte de la carne antes de cocinarla. A diferencia de otros platos más elaborados, este guiso nació como una comida casera y económica, ya que suele utilizar cortes de carne más accesibles que, gracias a la cocción prolongada, se vuelven tiernos y sabrosos. Además, tiene múltiples variantes según la región: puede llevar vino, tomate, papas o distintas hierbas, lo que lo convierte en una receta adaptable a cualquier cocina. En plena temporada de temperaturas más bajas, los argentinos buscan comidas calientes y reconfortantes, que sean económicas, fáciles de preparar y rendidoras para varias porciones. Este guiso cumple con todo eso. De hecho, su combinación de carne, verduras y caldo lo convierte en una opción completa y nutritiva, ideal para el día a día. Para preparar una versión clásica no hace falta mucho: El secreto está en la cocción lenta: cuanto más tiempo, más sabroso y tierno queda el guiso.