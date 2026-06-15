Los repasadores son uno de los elementos más utilizados dentro de la cocina, pero también pueden convertirse en un foco de suciedad invisible cuando no reciben una limpieza adecuada. El contacto permanente con restos de comida, agua y superficies húmedas favorece la aparición de malos olores y la acumulación de microorganismos.

Por ese motivo, cada vez más personas buscan alternativas sencillas para recuperar estos textiles sin recurrir a productos agresivos. Entre los métodos caseros más populares aparece una mezcla económica que ayuda a eliminar la humedad impregnada y mejorar la higiene de los paños.

El método casero para sacar el olor a humedad de los repasadores

Una de las soluciones más utilizadas consiste en sumergir los paños en agua caliente junto con bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Para aplicar este procedimiento se necesita:

Agua caliente.

Una taza de bicarbonato de sodio.

Una taza de vinagre blanco.

El proceso es simple, se colocan los repasadores en un recipiente con la mezcla y se los deja en remojo durante al menos una hora. Luego se realiza el lavado habitual, ya sea a mano o en lavarropas.

Esta combinación ayuda a neutralizar olores persistentes, desprender residuos acumulados y mejorar la limpieza profunda de las fibras.

Por qué los repasadores pueden convertirse en un problema para la higiene

Los paños de cocina cumplen múltiples funciones a lo largo del día. Se utilizan para secar utensilios, limpiar superficies, manipular recipientes calientes y absorber líquidos derramados.

Una combinación de ingredientes que suele estar en cualquier cocina ayuda a desinfectar los paños, quitar manchas y evitar la proliferación de bacterias.

Sin embargo, cuando permanecen húmedos durante muchas horas o acumulan restos orgánicos, crean un ambiente favorable para la proliferación de bacterias, hongos y otros microorganismos.

Además, utilizar el mismo repasador para distintas tareas aumenta el riesgo de contaminación cruzada, ya que los gérmenes pueden trasladarse desde alimentos crudos hacia mesadas, platos o utensilios listos para usar.

Otras formas efectivas de desinfectar los paños de cocina

Existen distintos métodos que pueden complementar la limpieza habitual y ayudar a mantener los repasadores en mejores condiciones.

Lavado con agua hirviendo

Una opción tradicional consiste en colocar los paños en una olla con agua hirviendo durante 10 a 15 minutos. Este procedimiento contribuye a reducir la presencia de microorganismos y a eliminar olores difíciles.

Lavado con agua caliente

Cuando se utiliza lavarropas, los especialistas recomiendan elegir programas con temperaturas elevadas y agregar vinagre blanco durante el enjuague para potenciar la eliminación de olores.

Tratamiento para manchas difíciles

Si los repasadores presentan manchas persistentes, puede realizarse un remojo previo con productos específicos antes del lavado habitual.

El paso clave que muchos olvidan después del lavado

Tan importante como la limpieza es el secado.

Guardar los paños cuando todavía conservan humedad puede favorecer nuevamente la aparición de bacterias y malos olores. Por eso se recomienda secarlos completamente antes de almacenarlos.

Siempre que sea posible, conviene dejarlos al sol o en lugares bien ventilados para evitar que la humedad quede atrapada en las fibras.

Cómo mantener los repasadores limpios por más tiempo

Para prolongar la higiene de estos textiles, los especialistas aconsejan:

Utilizar diferentes paños según la tarea.

Cambiarlos después de manipular carnes o pescados crudos.

Guardarlos únicamente cuando estén secos.

Renovarlos cuando presenten desgaste excesivo o deterioro.

Con pequeños hábitos diarios y una limpieza frecuente, es posible evitar malos olores y mantener la cocina en mejores condiciones de higiene.