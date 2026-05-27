Muchas personas buscan tratamientos para tener un cabello brillante y sin frizz, pero no todos los resultados llegan de la mano de productos costosos.

En medio del auge de las fórmulas con keratina y colágeno, un ingrediente de cocina volvió a captar la atención por sus posibles beneficios capilares.

El aceite de oliva , conocido por su uso gastronómico, también aparece en distintos estudios vinculados al cuidado del pelo y del cuero cabelludo.

Aceite de oliva para el cabello brillante y sin frizz: qué dicen los estudios

Durante la presentación World Olive Oil Exhibition (WOOE), la dermatóloga Ana Molina explicó que el aceite de oliva contiene fitoestrógenos con posible efecto antiandrogénico.

El aceite de oliva contiene fitoestrógenos con posible efecto antiandrogénico, capaz de aportarle vitalidad y brillo al cabello. Fuente: Shutterstock

Según detalló, estos compuestos podrían influir sobre la enzima 5-alfa-reductasa, relacionada con la producción de DHT, una hormona vinculada a la alopecia androgenética.

ácidos grasos esenciales . El aceite de oliva contiene

Puede aportar hidratación y brillo al cabello .

Ayuda a controlar el frizz en cabellos secos.

Algunos estudios también observaron que este ingrediente podría favorecer la circulación sanguínea en el cuero cabelludo.

Ese efecto ayudaría a estimular los folículos pilosos y contribuir al crecimiento del cabello en ciertos casos.

Cómo actúa el aceite de oliva sobre el cabello dañado y el cuero cabelludo

Una investigación publicada en el Journal of Cosmetic Science analizó distintos aceites y su impacto sobre la hidratación capilar.

En ese trabajo se observó que el aceite de oliva mejoró significativamente la elasticidad y resistencia del cabello, ya que:

Penetra en la fibra capilar.

Ayuda a reducir la resequedad.

Puede proteger la cutícula del pelo.

Los especialistas remarcaron que su composición favorece una mayor nutrición del cabello cuando se aplica de forma tópica. Además, el estudio señaló que también podría ayudar a disminuir la descamación y la inflamación asociadas a la dermatitis seborreica.

Algunos estudios también observaron que este ingrediente podría favorecer la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. (Foto: Chat GPT)

Beneficios del aceite de oliva frente al daño por tintes y tratamientos químicos

Otro análisis difundido en el International Journal of Trichology investigó el efecto de distintos aceites sobre el cabello tratado químicamente.

Los resultados mostraron que el aceite de oliva ayudó a reducir parte del daño provocado por tintes y otros procesos agresivos.

Tiene propiedades antioxidantes.

Puede disminuir el quiebre capilar.

Ayuda a conservar la hidratación natural.

Los expertos sostienen que sus propiedades emolientes colaboran en la protección de la cutícula del cabello. Por ese motivo, muchas personas lo utilizan como mascarilla casera para recuperar brillo y suavidad sin recurrir exclusivamente a productos industriales.