Las canas representan una manifestación natural del proceso de envejecimiento y se han convertido en una de las preocupaciones estéticas más significativas tanto para hombres como para mujeres. A pesar de que existen productos comerciales destinados a ocultarlas, muchos contienen químicos agresivos que pueden ocasionar sequedad o debilidad en el cabello tras un uso prolongado. En este contexto, un número creciente de personas opta por alternativas naturales que permiten oscurecer las canas sin comprometer la salud capilar. Estas opciones son accesibles, económicas y sencillas de elaborar en el hogar, lo que facilita la mejora del aspecto del cabello sin necesidad de recurrir a tintes industriales. El colorante casero de té negro se elabora a partir de un ingrediente natural ampliamente utilizado en la vida cotidiana y se distingue por su capacidad para intensificar el color oscuro del cabello. Su uso frecuente contribuye a ocultar las canas de manera gradual, proporcionando un tono más uniforme y natural. Este tinte natural es apreciado por la ausencia de sustancias químicas agresivas y se presenta como una alternativa accesible para aquellas personas que buscan cuidar su cabello mientras lo embellecen. Con un número reducido de aplicaciones, el cabello puede adquirir un aspecto más oscuro, brillante y con una textura mejorada. Para preparar este tinte, es fundamental hervir una cantidad considerable de té negro en agua durante varios minutos hasta obtener una infusión adecuadamente concentrada. Posteriormente, se debe dejar reposar hasta que alcance una temperatura tibia. Una vez que la infusión esté lista, se aplica sobre el cabello limpio, prestando especial atención a las áreas con mayor presencia de canas. Se deja actuar entre 30 y 45 minutos y, a continuación, se enjuaga únicamente con agua. Para obtener resultados óptimos, se sugiere repetir el procedimiento de dos a tres veces por semana.