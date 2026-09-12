La sal es uno de los condimentos más usados en cualquier cocina, pero también uno de los que más problemas de conservación genera. Con la humedad ambiente, tiende a apelmazarse dentro del salero y forma bloques difíciles de usar.

Frente a esto, circulan desde hace años trucos como colocar granos de arroz o dejar el recipiente al sol, pero hay una alternativa mucho más simple y efectiva que pocos conocen: usar un corcho.

Por qué la sal se humedece

La sal es un compuesto altamente higroscópico, es decir, absorbe la humedad del aire con mucha facilidad. Por eso, en días húmedos o en cocinas con vapor constante, por el uso de la hornalla, la pava o el lavado de platos, es habitual que se compacte y pierda esa textura suelta que facilita condimentar .

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

El truco del corcho, paso a paso

La solución consiste en colocar un trozo de corcho, como el de una botella de vino, directamente dentro del salero. El corcho tiene una estructura porosa que actúa absorbiendo la humedad del ambiente antes de que esta llegue a la sal, manteniéndola seca y suelta por más tiempo.

Para aplicarlo:

Elegí un corcho limpio y en buen estado, sin restos de vino ni olores fuertes.

Cortalo en un tamaño que entre cómodo dentro del salero, sin obstruir la salida de la sal.

Colocalo directamente en contacto con la sal, hundido dentro del recipiente.

Reemplazalo cada tanto, especialmente en épocas de mayor humedad.

Por qué es mejor que el arroz o el sol

El arroz es la alternativa más popular, y también funciona absorbiendo humedad, pero tiene una desventaja: los granos pueden mezclarse con la sal y terminar cayendo sobre la comida sin que uno se dé cuenta.

Exponer el salero al sol, por su parte, puede ayudar a secar la sal en el momento, pero no evita que vuelva a humedecerse apenas se guarda en un ambiente con más vapor o humedad, como suele ser una cocina.

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