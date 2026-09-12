A los 85 años, la española Ramona Gorraiz convirtió al gimnasio en uno de los pilares de su vida diaria. No se trata de una actividad esporádica: forma parte de su rutina semanal y, según cuenta ella misma, también de su identidad.

Su historia se volvió viral luego de una entrevista en el podcast zaragozano “Tengo un Plan”, conducido por Sergio Beguería y Juan Domínguez, donde contó cuáles son los hábitos que sostiene desde hace años para mantenerse activa.

El secreto de Ramona

Para Gorraiz, detrás de su estado físico no hay ningún truco. Su método se basa en constancia, ejercicio diario y una alimentación pensada para su organismo. Ella misma resume su filosofía de vida con una frase contundente: “Para cuidar, tienes que cuidarte”.

El vínculo con la actividad física

Su vínculo con el entrenamiento físico no es reciente. Su paso por el mundo del modelaje la llevó, desde joven, a prestarle especial atención a su cuerpo, y ese hábito se sostuvo en el tiempo hasta convertirse en una rutina de décadas .

Ramona Gorraiz en el gimnasio. Captura de Instagram

Sobre lo que representa el gimnasio en su vida, fue contundente: dijo que es su templo y llegó a comentar que tiene el “presentimiento de que va a morir ahí adentro”.

Su compromiso es prácticamente diario. Ella misma lo explicó así: “Voy todos los días, menos sábado y domingo que es el día del taconeo”, dejando en claro que el fin de semana lo dedica a otra pasión: salir a bailar.

Cómo es su rutina diaria completa

Más allá del entrenamiento, Ramona también describió cómo organiza el resto de su jornada en donde se dedica a trabajar, dar entrevistas y otras actividades personales.

Sobre su rutina nocturna, fue clara: “Salgo del gimnasio a las 10 de la noche, preparo la cena y me ducho”. Después se relaja viendo tele, escuchando música o leyendo un rato, y recién se duerme entre la 1 y las 2 de la madrugada, descansando 8 o 9 horas seguidas.

En julio de este año, los mismos creadores del podcast volvieron a grabarla para un video en YouTube titulado “24 Horas con la Abuela de 85 que Parece de 25”, donde mostraron de cerca cómo transcurre un día completo en su vida.

Una rutina que despertó atención en las redes

La historia de Ramona resonó especialmente por el contraste entre su edad y su nivel de actividad física y social. Su caso se suma a otros testimonios que muestran cómo hábitos simples, sostenidos con disciplina durante años, pueden traducirse en una vitalidad que muchos no esperan encontrar a los 85 años.