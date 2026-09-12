Colocar café molido en un recipiente es uno de los trucos caseros utilizados para controlar los malos olores de la heladera.

La heladera puede acumular olores desagradables con el paso de los días, especialmente cuando se almacenan comidas con aromas intensos, recipientes abiertos o alimentos durante períodos prolongados. Aunque la limpieza frecuente es fundamental, existen algunos trucos caseros que pueden complementar esta tarea.

Uno de ellos consiste en colocar café molido en un recipiente dentro de la heladera. La práctica aprovecha el aroma y las características del café para ayudar a absorber y neutralizar algunos de los olores que pueden concentrarse en el interior del electrodoméstico.

¿Para qué sirve poner café molido en la heladera?

El principal objetivo de este truco es ayudar a controlar los malos olores. El café molido puede contribuir a disminuir los aromas que quedan en el ambiente cerrado de la heladera, especialmente cuando provienen de distintos alimentos almacenados.

La idea es que el café funcione como un elemento que ayuda a captar parte de esos olores y a reducir su intensidad. Por este motivo, algunas personas lo utilizan como una alternativa casera a los productos comerciales destinados a mantener la heladera con un olor más agradable.

Sin embargo, el café no elimina la causa del mal olor. Si existe un alimento vencido, derramado o en mal estado, es necesario retirarlo y limpiar correctamente la superficie afectada .

La limpieza frecuente de la heladera es fundamental para evitar la acumulación de olores desagradables. Imagen creada con IA

¿Cómo colocar café molido dentro de la heladera?

Para aplicar este método, se debe colocar una pequeña cantidad de café molido seco en un recipiente limpio y abierto. Puede utilizarse un plato pequeño o un recipiente de poca profundidad que permita que el café quede expuesto al aire.

Luego, el recipiente puede ubicarse en una zona estable dentro de la heladera, procurando que no interfiera con los alimentos ni con la circulación del aire. Es importante evitar que el café entre en contacto directo con la comida.

El café debe reemplazarse periódicamente, especialmente si pierde su aroma o acumula humedad. Mantener el recipiente limpio también ayuda a evitar que el truco termine generando un problema de higiene.

¿Por qué el café puede ayudar a neutralizar los malos olores?

Los malos olores de la heladera suelen aparecer por la combinación de diferentes aromas de los alimentos en un espacio cerrado. El café tiene un olor intenso y puede ayudar a disimular y reducir la percepción de algunos olores.

Por eso, colocar café molido en un recipiente puede resultar útil como una medida complementaria para mantener un ambiente más agradable dentro del electrodoméstico. No obstante, su efecto es limitado y no reemplaza las medidas básicas de higiene.

Para evitar que los olores se acumulen, también es importante conservar los alimentos en recipientes cerrados, revisar periódicamente las fechas de vencimiento y limpiar los derrames cuanto antes.

¿Qué otros trucos ayudan a evitar los malos olores de la heladera?

Además del café molido, una de las medidas más importantes es mantener la heladera limpia y ordenada. Los alimentos que puedan desprender olores fuertes deben conservarse correctamente tapados, mientras que los productos en mal estado deben desecharse.

También conviene limpiar de manera periódica los estantes, cajones y superficies interiores con productos adecuados, prestando especial atención a las zonas donde puedan quedar restos de comida o líquidos.

De esta manera, el café puede utilizarse como un recurso casero complementario, pero la mejor forma de prevenir los malos olores continúa siendo una correcta conservación de los alimentos y una limpieza frecuente del electrodoméstico.