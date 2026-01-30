El país se va llenando de ritmo y color a la espera del Carnaval 2026. Pero, ¿cuál de todas nuestras fiestas populares se lleva todas las miradas en internet?

Para dejar de adivinar, consultamos a Google Trends, la herramienta gratuita que exhibe la curiosidad argentina al mostrar qué temas están explotando en el buscador más utilizado en el país.

El podio de las búsquedas: Jujuy lidera los picos de interés

Al observar el gráfico comparativo de los últimos 7 días, se nota una dinámica clara en el comportamiento de los usuarios.

Carnaval de Jujuy (Línea azul)

Es el término que alcanza los puntos más altos de búsqueda en la semana que analizamos.

En la semana que analizamos, los picos de búsqueda coinciden exactamente con las tradiciones familiares propias de los carnavales del NOA: el 22 de enero (Jueves de Padrinos) y el 29 de enero (Jueves de Ahijados).

Cada vez que se acerca una de estas fechas, muchos van al buscador para chequear ritos, lugares de encuentro o el significado de estas celebraciones.

Carnaval de Gualeguaychú (Línea roja)

Presenta un interés mucho más estable y constante. A diferencia de los picos jujeños, las búsquedas por el carnaval entrerriano se mantienen regulares a lo largo de los días.

Al profundizar en lo que la gente busca sobre el espectáculo de Entre Ríos, Google Trends nos muestra que el interés es puramente organizativo y de costos.

Las consultas relacionadas al Carnaval de Gualeguaychú.

La pregunta “cuánto sale la entrada al carnaval de gualeguaychú” tuvo un salto del 50% en las búsquedas recientes.

Carnaval de Corrientes (Línea amarilla)

Se mantiene en un tercer lugar en volumen general de búsquedas, pero con una tendencia muy definida hacia el fin de semana.

Esta celebración no será propia del fin de semana largo de febrero sino que se llevará a cabo desde el 31 de enero al 28 de febrero en el Corsódromo Nolo Alías, con 10 noches de desfiles de comparsas

El mapa del Carnaval: ¿quién gana en cada provincia?

Lo que hace valiosa a esta plataforma es el desglose por subregión, que nos permite ver que el interés sobre un tema en particular puede no ser parejo en todo el país.

Dominio del Norte y Cuyo

El Carnaval de Jujuy tiñe de azul la mayor parte del mapa, siendo el término predominante en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, San Juan y San Luis.

Preferencia en el Litoral

En Corrientes el interés principal es por su propia fiesta, mientras que en Entre Ríos lidera Gualeguaychú. Con estos datos podemos inferir que los internautas priorizan la información de los eventos que tiene más cerca.