Ni dos ni cinco: cuántas tazas de café se pueden tomar al día y cuál es la cantidad máxima para no poner en riesgo el corazón Fuente: Shutterstock

El café es una de las bebidas más consumidas del mundo y también una de las que más debates genera cuando se habla de salud.

Mientras algunos destacan sus beneficios, otros advierten sobre los posibles riesgos de consumirlo en exceso.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) difundió recomendaciones sobre la cantidad diaria de cafeína que puede ingerirse sin que represente un peligro para la mayoría de las personas.

La clave, según los especialistas, no está en eliminar el café de la rutina, sino en consumirlo con moderación y respetar ciertos límites.

Cuántas tazas de café se pueden tomar por día, según la OMS

La OMS indica que una persona adulta sana puede consumir hasta 400 miligramos de cafeína por día sin riesgos significativos para la salud.

Ni dos ni cinco: cuántas tazas de café se pueden tomar al día y cuál es la cantidad máxima para no poner en riesgo el corazón Fuente: Shutterstock

Esa cantidad equivale, de manera aproximada, a entre tres y cuatro tazas de café distribuidas a lo largo de la jornada, aunque el número exacto puede variar según el tipo de bebida y el método de preparación.

Esto ocurre porque no todas las tazas contienen la misma cantidad de cafeína. Por ejemplo, un café expreso suele concentrar más cafeína que otras preparaciones más diluidas.

Por este motivo, los especialistas recomiendan prestar atención no solo a la cantidad de tazas consumidas, sino también a la intensidad de cada preparación.

Cuáles son los beneficios del café

Consumido con moderación, el café puede aportar diversos beneficios para el organismo. De acuerdo con estudios citados por organismos de salud y especialistas, entre los más destacados se encuentran:

Ayuda a reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Puede disminuir las probabilidades de padecer enfermedad de Parkinson.

Se asocia con un menor riesgo de algunos tipos de cáncer.

Contribuye a mejorar el estado de alerta y la concentración.

Puede ayudar a combatir la sensación de fatiga gracias a la cafeína.

Aporta antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño oxidativo.

Puede favorecer el rendimiento físico cuando se consume antes de realizar actividad física.

Se relaciona con una mejor función cognitiva cuando se incorpora dentro de una dieta equilibrada.

Ni dos ni cinco: cuántas tazas de café se pueden tomar al día y cuál es la cantidad máxima para no poner en riesgo el corazón Fuente: Shutterstock

No obstante, es importante remarcar que el café debe consumirse dentro de las cantidades adecuadas para no tener inconvenientes de salud.

Tomar café en exceso puede perjudicar al corazón

Aunque el café suele asociarse con distintos beneficios para la salud, los especialistas coinciden en que el exceso de cafeína puede generar efectos no deseados, especialmente en personas sensibles o con antecedentes cardiovasculares.

Entre las posibles consecuencias de consumir grandes cantidades de café se encuentran: