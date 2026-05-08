Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los triunfadores. El jueves, 7 de mayo de 2026, Los números ganadores del sorteo fueron 01 06 07 13 25 48; el complementario es 5, el reintegro 5 y el Joker 6842292. La categoría especial tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tuvo 1 ganador con un galardón de 1076045.06 euros. En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 11346662 euros, de los cuales se entregaron 6240664.0 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá escoger entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9. Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: