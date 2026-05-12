Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras. Durante el lunes, 11 de mayo de 2026, Los números ganadores del sorteo fueron "06 16 22 32 34 41"; el número complementario es "30", el reintegro "3" y el Joker "2342391". La categoría especial tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tuvo 1 ganador con un galardón de 789452.79 euros. En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 6537956 euros, de los cuales se entregaron 3595875.8 euros. El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid. Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9. Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador. Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas: Solo apuesta el dinero que puedas permitirte perder. Establece límites de tiempo y gasto antes de comenzar y detente si sientes ansiedad o intentas recuperar pérdidas. Considera el juego como una forma de entretenimiento y prioriza tus responsabilidades. Si sientes que has perdido el control, busca ayuda de Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.