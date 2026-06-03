El Gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su plan de desregulación y puso en marcha un cambio significativo en el sistema de Verificación Técnica Vehicular (VTV).

A partir de este miércoles 3 de junio, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos establecidos podrán comenzar el proceso de inscripción para realizar las inspecciones técnicas de vehículos.

La medida se activa luego de que quedara sin efecto una cautelar judicial que había suspendido la implementación del nuevo esquema. De esta manera, la administración nacional avanza con una reforma que busca ampliar la oferta de prestadores y reducir la concentración de las verificaciones en las plantas tradicionales.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien confirmó la apertura del registro destinado a los talleres interesados en brindar este servicio. Según explicó, el objetivo es generar un mercado más competitivo y ofrecer mayores alternativas a los automovilistas.

¿Cómo funcionará el nuevo sistema de VTV?

La modificación surge a partir de los cambios incorporados por el Decreto 196/2025 a la Ley Nacional de Tránsito. Entre las principales novedades se encuentra la creación del Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que dependerá de la Secretaría de Transporte y funcionará de manera digital, gratuita y con acceso público.

Bajo este esquema, cualquier taller que reúna las condiciones técnicas exigidas podrá solicitar su incorporación al registro. Para ello deberá presentar una declaración jurada y acreditar capacidad operativa, equipamiento específico, cumplimiento de los protocolos de seguridad vial y la designación de un director técnico responsable.

NA

Las nuevas opciones para los conductores

Uno de los principales cambios para los usuarios será la posibilidad de elegir dónde realizar la revisión técnica . La intención oficial es que la incorporación de nuevos prestadores facilite el acceso al trámite, reduzca demoras y genere una mayor competencia dentro del sector.

Aunque la reforma modifica quiénes pueden efectuar las inspecciones, los controles técnicos exigidos para aprobar la revisión seguirán siendo los mismos. La diferencia radica en que ya no estarán concentrados exclusivamente en plantas verificadoras específicas, sino que podrán realizarse también en talleres registrados y habilitados.

¿Qué pasará en las provincias?

La implementación del nuevo régimen dependerá de la adhesión de cada jurisdicción. Aquellas provincias que decidan no adoptar el sistema continuarán operando bajo sus esquemas actuales y sus habitantes no podrán acceder a la red ampliada de talleres y concesionarias incorporadas al registro nacional.

En ese contexto, la provincia de Buenos Aires ya anticipó que no acompañará la medida impulsada por la Nación. Esto significa que, al menos por el momento, los conductores bonaerenses seguirán sujetos al sistema provincial vigente para realizar la VTV.