El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las críticas que surgieron tras conocerse que participa en una película sobre el almirante José Prudencio Padilla, un prócer de la Independencia, producción que además cuenta con la actuación del ganador del Óscar Cuba Gooding Jr.. El mandatario defendió tanto la inversión pública en el proyecto como su aparición en una escena que, según él mismo explicó, dura apenas unos segundos. La película, que busca narrar la vida del héroe naval colombiano, ha sido cuestionada por sectores políticos y analistas debido a que el Estado destinó recursos millonarios en su financiación, en medio de un contexto económico marcado por medidas fiscales y decretos de emergencia económica. La participación del presidente se dio durante el rodaje de una escena ambientada en la época de la Independencia. Petro fue caracterizado como un militar de ese periodo y aparece brevemente en una secuencia junto al protagonista interpretado por Cuba Gooding Jr. El propio mandatario explicó que su aparición dura apenas unos segundos y que no fue él quien pidió ser incluido en el elenco. Según dijo en redes sociales, su participación es mínima dentro de una escena ambientada en un baile de época. El presidente incluso ironizó sobre las críticas recibidas: aseguró que su breve aparición podría ayudar a atraer espectadores y aumentar el interés del público por la producción. Uno de los puntos que más controversia generó fue el monto de los recursos públicos destinados al proyecto audiovisual. De acuerdo con la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carina Murcia, la inversión proveniente del Fondo Único TIC fue de 8.104 millones de pesos, cifra que representa cerca de la mitad del presupuesto total. El resto de los recursos corresponde a aportes de la productora privada Valencia Producciones, que participa como coproductora del proyecto cinematográfico. En total, la producción tiene un presupuesto cercano a 15.891 millones de pesos, equivalente a aproximadamente cuatro millones de dólares, según datos oficiales. Frente a los cuestionamientos, el presidente defendió con fuerza la iniciativa y aseguró que financiar el cine no debe verse como un gasto sino como una inversión cultural y económica. En uno de sus mensajes en redes sociales, Petro afirmó: “Qué tal desfinanciar el arte porque aparezco tres segundos en esta escena, mucha brutalidad aún”. El mandatario también sostuvo que el cine puede convertirse en una industria productiva para el país y que el Estado tiene la responsabilidad de apoyar el desarrollo cultural. Además, recordó que en administraciones anteriores también se financiaron producciones audiovisuales con recursos públicos. La producción cinematográfica está centrada en la vida del Gran Almirante José Prudencio Padilla, considerado uno de los principales héroes navales de la Independencia de Colombia. Padilla fue el comandante que lideró la victoria en la Batalla del Lago de Maracaibo en 1823, un enfrentamiento decisivo para consolidar la independencia frente al dominio español. El Gobierno ha destacado su figura como un símbolo de diversidad y resistencia, ya que el prócer era hijo de padre afrodescendiente y madre indígena wayúu. Por esta razón, la película también busca resaltar el papel de las comunidades afro e indígenas en la construcción de la independencia del país. Con información de EFE.-