En un contexto donde los jóvenes enfrentan desafíos para acceder a oportunidades laborales y conectar con empresas, Nestlé, la compañía de alimentos y bebidas más grande del mundo, refuerza su compromiso con la empleabilidad juvenil y presenta una nueva edición de Nestlé Conecta, la feria de empleo 100% virtual y gratuita que busca acompañarlos, brindando herramientas, experiencias y conexiones que impulsen su desarrollo e inserción laboral.

Del 17 al 20 de noviembre, la empresa reunirá a más de 45 empresas nacionales e internacionales en un espacio que ofrecerá oportunidades laborales, espacios de formación y networking para jóvenes de Argentina, Uruguay y Paraguay. A lo largo de las cuatro jornadas, los participantes podrán acceder a vacantes laborales, asesoramiento personalizado y actividades diseñadas para acompañar su ingreso al mundo del trabajo.

Además, contará con una agenda de capacitaciones y contenidos audiovisuales sobre temas clave para el desarrollo profesional, como finanzas personales, marca personal, inteligencia artificial aplicada al mundo del trabajo y/o estudio, y pasos para desarrollar un emprendimiento. Como novedad, esta edición incorporará podcasts exclusivos con referentes de Nestlé que compartirán experiencias y consejos para inspirar a las nuevas generaciones.

Nestlé Conecta es parte de la Iniciativa por los Jóvenes, un programa global de la empresa que busca brindar herramientas a los jóvenes para acceder a oportunidades laborales y que celebró su décimo aniversario el año pasado. A nivel mundial, la iniciativa ya ha impactado a más de 10 millones de jóvenes, incluyendo 550.000 en la región, a través de programas de empleo, capacitaciones y otras acciones.

En su edición 2024, la feria reunió a más de 135.000 jóvenes y contó con la participación de 35 empresas que ofrecieron 800 vacantes, generando un espacio de encuentro y herramientas concretas para dar el primer paso en el mundo laboral. NESTLÉ® espera superar estos números en esta nueva edición.

“Con Nestlé Conecta queremos que los jóvenes puedan conectarse con oportunidades reales y desarrollar habilidades que los acompañen a lo largo de su carrera. En cada edición, buscamos que sea una oportunidad para dejar herramientas concretas que les permitan crecer profesionalmente y enfrentar nuevos desafíos con confianza. Estamos muy contentos de poder seguir llevando adelante esta iniciativa, y queremos seguir inspirando a más jóvenes y acompañándolos para construir su futuro”, señaló María Fernanda Amado, Directora de RRHH, Legales y Compliance de Nestlé Argentina, Uruguay y Paraguay.

Las empresas y organizaciones líderes que se sumarán a esta nueva edición serán: Activo, ABB, Adecco, Andreani, ARTIATEC, BA Joven, Risobacter, Bisblick, Bunge, Cabify, Capitalent, Cervepar, Cervecería y Maltería Quilmes, Compañía de Talentos, Direcciona, DSM Firmenich, Envíopack, Forge, Givaudan, Grupo De Narváez (GDN), ID Logistics, ITPS One, Jobs, Junior Achievement, Latcom, Mabe Argentina, Manpower, Market One, Mondelez, Nestlé, NBS (Nestlé Business Services), Prex, Promujer, PwC, Risobacter, Schneider Electric Argentina, Servicio de Empleo AMIA, Streambe, Universidad Americana (Eleve), Verifarma y ZONAMERICA.

Nestlé Conecta 2025 refuerza la misión global de la compañía e impulsa a las nuevas generaciones a explorar sus intereses, descubrir habilidades propias y acceder a experiencias que marcan la diferencia en su trayectoria. Esta iniciativa, que fue recientemente distinguida en los Premios Persona por su contribución al fortalecimiento de la empleabilidad juvenil, se consolida un año más como un punto de encuentro entre las empresas y las futuras generaciones.

Para registrarse ingresar a https://nestleconecta.com/