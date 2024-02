Nadie puede creer cuál es la canción que te pone más feliz según un estudio científico

La música es ese acompañante que está en todos lados, en las buenas y en las malas. Según un estudio realizado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IPFI), las personas consumen cerca de 18 horas de contenido por semana.

Ya sea para entrenar, caminar, estudiar o reunirse con amigos , las melodías de los distintos géneros crean un ambiente de paz y alegría difícil de replicar con otros artes. Una reciente investigación reveló con precisión cuál es el tema musical que más felicidad causa al ser escuchado.

¿Cuál es la canción que más felicidad genera y por qué?

La música es una de las expresiones artísticas más valiosas creada en la historia de la humanidad. A través de los ritmos se expresan diferentes estados de ánimo, que impactan de manera directa en la salud y emociones de las personas.

La Universidad de Sheffield fue más allá, y realizó una investigación para descubrir el impacto de los distintos géneros. Michael Bonshor, experto en psicología musical, entrevistó a diversos grupos para descubrir la canción que genera más felicidad.

El especialista determinó que la canción Good Vibrations, de The Beach Boys, publicada en 1966 y producida por Brian Wilson, era la que más bienestar y alegría generaba.

De acuerdo con lo explicado, se debe a que usan "tonalidades mayores, cuatro beats en cada compás y una estructura fácil de recordar que consiste en estrofa-estribillo-estrofa-estribillo".

A diferencia de los acordes comunes que se componen de tres notas, los acordes de la séptima incorporan una cuarta nota, lo cual crea una sensación de "tensión" y luego una sensación de "alivio".

Otras menciones honrosas llegaron para: Don't Stop Me Now, de Queen (2008); Uptown girl, de Billy Joel (1983); Y.M.C.A., de Village People (1978); y Get the Party Started, de Pink (2001).

¿Cuál es el género más escuchado por los argentinos?

El Sistema de Información Cultural de la Argentina (SinCA) publicó a mediados del año pasado la tercera edición de la Encuesta Nacional de Consumos Culturales (ENCC).

Del total de entrevistados, el 96% aseguró haber escuchado música durante el último año y el 93% respondió hacerlo de manera frecuente. A su vez, el celular fue el dispositivo más utilizado para la reproducción de canciones con 80%, mientras que el 46% lo hizo por televisión.

Dentro de los géneros, el primer puesto fue ocupado por la cumbia y el reggaeton, elegidos por el 62% de los participantes. El podio lo completa el rock nacional con 59%, y el folklore argentino con 48%.