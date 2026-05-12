Aunque muchas personas lo usan únicamente para conectar una consola o un decodificador, el puerto HDMI esconde funciones que pueden transformar por completo la experiencia de uso de un televisor. Esta tecnología permite mejorar imagen, sonido y conectividad, e incluso convertir un TV común en un verdadero centro multimedia. Gracias a las nuevas versiones de HDMI, hoy es posible controlar varios dispositivos con un solo control remoto, disfrutar sonido cinematográfico y acceder a funciones avanzadas para videojuegos y streaming en alta definición. El sistema HDMI se convirtió en el estándar más utilizado para transmitir audio y video digital de alta calidad entre televisores y otros dispositivos electrónicos. A través de un único cable, el HDMI puede conectar: Su principal ventaja es que transmite imagen y sonido al mismo tiempo, evitando conexiones adicionales y mejorando la calidad audiovisual. Una de las herramientas menos conocidas del HDMI es la tecnología HDMI-CEC, un sistema que habilita la comunicación entre distintos equipos conectados al televisor. Al activarla desde la configuración del TV, el usuario puede manejar varios dispositivos con un único control remoto, incluyendo: Cada fabricante utiliza un nombre diferente para esta función: Esta herramienta resulta especialmente útil para quienes tienen barras de sonido, consolas o dispositivos de streaming conectados al televisor. Otra función clave del HDMI moderno es el retorno de audio mediante ARC y eARC. Estos puertos permiten enviar audio desde el Smart TV hacia una barra de sonido o sistema Home Theater usando el mismo cable HDMI, sin necesidad de conexiones extra. La versión eARC permite disfrutar tecnologías avanzadas como: Para aprovechar estas funciones, es importante identificar el puerto HDMI que tenga las siglas ARC o eARC en la parte trasera del televisor. Para los fanáticos del gaming, la versión del puerto HDMI puede marcar una enorme diferencia en la experiencia visual. El estándar HDMI 2.1 permite jugar en resolución 4K a 120 cuadros por segundo, ofreciendo imágenes mucho más fluidas y detalladas. Además, incorpora funciones avanzadas como: Sin embargo, para aprovechar estas mejoras es necesario que tanto la consola como el televisor cuenten con puertos HDMI 2.1. Uno de los errores más comunes es pensar que cualquier cable HDMI funciona igual. En realidad, para utilizar contenidos en 4K HDR o tecnologías de 120Hz, se necesita un cable compatible con altas velocidades de transmisión. Los especialistas recomiendan utilizar cables certificados como: