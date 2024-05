Murió el escritor estadounidense Paul Auster a los 77 años

Paul Auster, escritor estadounidense, guionista y director de cine, autor de una prolífica obra en la que destacan la 'Trilogía de Nueva York', 'Brooklyn Follies' o 'La invención de la soledad' , falleció este martes a los 77 años a causa de un cáncer de pulmón.

Su obra, que tiene como trasfondo a Brooklyn, el barrio de Nueva York donde residía y donde falleció, fue traducida a más de 40 idiomas e incluye poesía, relatos, ensayos o guiones de teatro y de cine, algunos dirigidos por él.



Quién era Paul Auster

Nacido el 3 de febrero de 1947 en Newark (Nueva Jersey) en una familia judía centroeuropea, estudió literatura inglesa en la Universidad de Columbia (1970) y se especializó en literatura del Renacimiento.

Tras terminar la Universidad, se instaló en París donde vivió entre 1971 y 1973. De regreso a Estados Unidos se dedicó a la traducción (Mallarmé o Sartre), para después empezar su carrera de escritor.

Debutó con poesía 'Unearth' (1974) y ensayos en las revistas 'New York Review of Books' y 'Harper's Saturday Review'. Bajo el seudónimo de Paul Benjamín, publicó su primera novela policíaca 'Squeeze Play' (1982) y luego 'La invención de la soledad' (1990), de corte autobiográfico.

Su despegue como escritor le llegó sin embargo en 1985 con la novela 'La ciudad de cristal', primera de 'La trilogía de Nueva York' junto con 'Fantasmas' (1986) y 'La habitación cerrada' (1986). Siendo profesor en la Universidad Princenton de Nueva York editó 'El país de las últimas cosas' (1987) y 'El Palacio de la luna' (1989).

En 1990 salió al mercado 'Pista de despegue-Poemas y ensayos' y 'La música del azar', en la que magnificaba las supuestas ventajas del desarraigo. Con este libro fue nominado para el premio Faulkner de obras de ficción. Además, guionizó la película del mismo nombre, dirigida en 1993 por Philip Haas, en la que también hizo el papel de chófer.

Su recopilación de ensayos sobre poetas y narradores, escritos entre los años setenta y ochenta, apareció en España en 1992 bajo el título 'El arte del hambre'. Ese último año publicó 'Leviatán', galardonada con el Premio Médicis a la novela extranjera. A ésta siguieron 'El cuaderno rojo' (1993) y 'Mr. Vértigo' (1994).

Auster también escribió el guion para la película 'Smoke' (1995, Wayne Wang), ganadora del Oso de Plata-Premio Especial del Jurado de la Berlinale y candidata al César francés a la mejor producción extranjera.

Dirigió junto a Wang la cinta "Blue in the face" (1995). Lanzó su ensayo autobiográfico 'Hand to mouth: A chronicle of early failure' (1997), que en España se publicó bajo el título 'A salto de mata'. Guionizó y dirigió, ya en solitario el film 'Lulu on the bridge' (1998).

Posteriormente publicó las novelas 'Dream days at the Hotel Existence' (1998), 'Tombuctu' (1999), 'Creí que mi padre era Dios' (2001) y 'El libro de las ilusiones' (2003), distinguido por los libreros de Madrid con el Premio Libro del Año.

Otros de su libros son 'La noche del oráculo' (2004), 'Brooklyn Follies' (2005), 'Viajes por el Scriptorium' (2006) y 'La vida interior de Martin Frost' (2007), que Auster presentó también como película, la segunda dirigida por el escritor en solitario y de cuyo reparto forma parte su hija Sophie (Anna James).

Entre sus últimos ensayos están 'La llama inmortal de Stephen Crane' (2021), inspirado en la vida de este corresponsal de guerra del último tercio del siglo XIX; y 'Un país bañado en sangre' (2023), donde mezcla biografía, anécdotas históricas y un análisis de los datos, desde el origen de los EE.UU. hasta los conflictos armados de la actualidad informativa.

En poesía, escribió varios libros como 'The Random House Book of Twentieth Century-French Poetry' (1982), 'Espacios blancos' (1983) y 'Fragmentos del frío' (1988). Príncipe de Asturias de las Letras (2006), posee además el título de Comandante de la Orden de las Artes y las Letras de Francia (1992) o la Medalla de Oro de la Gran Medalla de "Vermeil" de París, (2010).

Con información de EFE.