Murió el diseñador Giorgio Armani a los 91 años

El diseñador italiano Giorgio Armani murió este jueves a los 91 años. Según confirmó la compañía en un comunicado, falleció "rodeado de sus seres queridos".

"Sentimos el vacío dejado por quien fundó y nutrió esta familia con visión, pasión y dedicación. Pero es precisamente en su espíritu que nosotros, los empleados y los familiares que siempre hemos trabajado junto al Sr. Armani, nos comprometemos a proteger lo que él construyó y a llevar adelante su empresa en su memoria, con respeto, responsabilidad y amor", agregaron en el escrito.

La firma de lujo planeaba este mes la celebración del 50 aniversario de su fundación con una serie de celebraciones en el marco de la Semana de la Moda de Milán.

Según precisaron, el velatorio del diseñador se realizará del sábado 6 de septiembre al domingo 7 , y estará abierto a los visitantes en la ciudad del norte italiano.

Murió el diseñador Giorgio Armani

El 24 de julio de 1975 nacía en Milán la firma Giorgio Armani. El diseñador no había podido presentarse a sus desfiles de junio debido a una enfermedad no revelada.

Ahora, se conoció directamente la noticia sobre su fallecimiento. El diseñador había revelado que su mayor arrepentimiento en la vida era "pasar demasiadas horas trabajando y no suficiente tiempo con amigos y familiares".

Murió Giorgio Armani a los 91 años. (Foto: EFE).

Armani fue CEO y director creativo hasta ahora y, en su última entrevista el pasado fin de semana, había declarado: "Mi mayor debilidad es que tengo el control de todo".

La marca imborrable de Armani en el universo de la moda

Su nombre se consagró como sinónimo de estilo y elegancia italianos modernos. Combinó el talento del diseñador con la perspicacia de un hombre de negocios, dirigiendo una empresa que facturaba unos 2300 millones de euros (u$s 2700 millones) al año.

Armani era famoso por supervisar los detalles de su colección y cada aspecto de su negocio, desde la publicidad hasta arreglar el cabello de las modelos mientras salían a la pasarela.