Con Beckham a la cabeza, las celebridades marcan su agenda y "pasan la gorra" en Davos

Las celebridades también "pasan la gorra" ante el club de los más ricos del planeta que se reúne en el Foro Económico de Davos. Generan interés por su visita alpina y a cambio buscan posicionar sus causas frente a los potenciales financistas en Suiza.

Muchas veces quienes llegan son parte del club. En ediciones anteriores estuvieron el cantante de U2 Bono, Shakira y Elton John, entre otros.

En este caso, los ganadores del premio Cristal por sus contribuciones fueron el ex futbolista inglés David Beckham, hoy socio del Inter Miami, el club donde juega Lionel Messi pero por su rol de embajador de Buena Voluntad de UNICEF y defensor mundial de los derechos de los niños y las niñas.

Con él estuvieron la diseñadora de moda belga Diane von Furstenberg, también filántropa y defensora de los derechos de la mujer; y Riken Yamamoto, arquitecto, activista social y Premio Pritzker 2024.

En medio de la asunción de Donald Trump en Estados Unidos y definiciones como que "sólo existen dos géneros, varón y mujer", los premiados en Davos hablaron de la necesidad de alcanzar la equidad y de las dificultades para las mujeres.

Beckham reclamó el fin de los matrimonios infantiles mientras que Von Furstenberg abogó por la mayor participación de las mujeres y cómo la inspiran. Yamamoto, por su parte, hizo eje en la arquitectura como forma de construir comunidad.

El ex jugador lleva 20 años como embajador de Unicef y aseguró que busca avanzar en la mayor participación de los niños en el deporte. En medio de chistes sobre los resultados en Old Trafford, la casa del Manchester United donde jugó, el ex futbolista aseguró que el fútbol puede ser una gran fuente para la inclusión.

Por su parte, Von Furstenberg consideró que la moda está frente a un momento que se plantea cada vez más reutilizar las prendas. "Se necesita una moda más lenta", dijo en contraposición a la "fast-fashion" basada en un modelo de alta rotación, producción y mano de obra en muchos casos esclava.

Yamamoto también aludió a la sustentabilidad desde la arquitectura en una reunión con la prensa en Davos. El Foro tiene en su agenda discusiones sobre cambio climático, agricultura, moda y producción sustentable en general y en la calle principal de la ciudad hay espacios dedicados a escenario ambiental que para muchos son el "green washing" del WEF, en un contexto donde se exige a los políticos y responsables de organismos internacionales que se cumplan las metas de emisión de carbono.

En Suiza se volverá a analizar cómo sigue la ruta para la COP30, aunque hasta ahora los compromisos financieros para la mitigación y la reducción de las emisiones están por debajo de lo que se marca como recursos necesarios.