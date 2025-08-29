Exigen el retiro urgente de estos productos para alisado del pelo por causar daños irreparables en el organismo

La Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, Medioambiental y Laboral de Francia emitió una alerta relacionada con los productos que se emplean para el alisado del cabello, luego de que una joven resultara con daño en sus riñones.

La damnificada es Claire, una joven francesa que, tras someterse a un tratamiento de alisado brasileño en Les Sables-d'Olonne (Francia), desarrolló un serio cuadro de insuficiencia renal.

El foco está puesto en uno de los componentes del producto, que fue detectado en el organismo de la víctima y que le provocó secuelas que le pueden durar toda la vida.

Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor forma de sacar el sarro de las canillas

Salto tecnológico para la humanidad: científicos descubrieron cómo llegar a Marte en 30 días

Adiós alisado para el pelo: por qué podría poner en peligro tu vida

El Journal des Sables detalla la historia de Claire, quien acudió en agosto de 2024 a un profesional para hacerse su primer alisado brasileño, un procedimiento que promete mantener liso el cabello durante varios meses.

La primera vez no sufrió ninguna secuela. Fue así que decidió seguir con el mantenimiento en diciembre y el 10 de junio de este año repitió el tratamiento. Pero en esa ocasión, no todo salió como lo tenía planificado.

"Tenía un dolor de estómago muy fuerte y estaba cansada. Pero dado el intenso período de trabajo en mi profesión, lo atribuí al trabajo", explicó sobre los primeros síntomas que registró pocas horas después. Al día siguiente, un fuerte dolor dorsal la sorprendió y lo intentó tratar con paracetamol, pero no lo consiguió.

Así, decidió consultar a un médico de guardia, quien inicialmente consideró que podría tratarse de una infección urinaria o cólico nefrítico.

A pesar de la medicación que recibió, los dolores persistieron y tuvo que volver a ir al hospital. Fue entonces que los estudios detectaron daños evidentes en sus riñones, confirmando el diagnóstico de insuficiencia renal.

Escapada cerca de Buenos Aires: el pueblito que encanta a todos y tiene la Fiesta del Asado Criollo

Los médicos, de inmediato, trataron de buscar la causa, considerando la juventud de la paciente. "La doctora me hizo muchas preguntas rápidamente. Repasó todo lo que me había hecho la semana pasada, hasta el punto de preguntarme si me había hecho algo en el cabello", explica.

El equipo médico estableció un posible vínculo con el alisado brasileño. Los nefrólogos ya habían sido alertados sobre la toxicidad de ciertos componentes de los productos empleados en este tratamiento estético, especialmente el ácido glioxílico.

Ácido glioxílico: qué efectos provoca y por qué se lo utiliza

El ácido glioxílico es un compuesto orgánico que se utiliza en productos para alisar el cabello porque puede modificar su estructura química, pero desde hace algunos años se reporta que puede causar daño renal.

Por ejemplo, un estudio de 2024 publicado en Kidney International, documentó el caso de un paciente en Francia que experimentó tres episodios consecutivos de lesión renal aguda después de un tratamiento de alisado capilar con una crema que contenía el compuesto.

Los científicos creen que en este caso el ácido glioxílico se absorbió "presuntamente" a través de la piel y causó problemas en los riñones.

Qué efectos tendrá Claire en su vida tras el alisado

"Me devoró los riñones", así resume Claire el efecto devastador del ácido glioxílico en su organismo. El médico de inmediato contactó a la peluquería, pero el componente señalado no apareció entre los productos utilizados.

"Está demostrado que me envenené con ácido glioxílico. Solo que, en el sector de los cosméticos, los fabricantes no están obligados a enumerar todos los componentes", lamentó Claire.

El rápido tratamiento logró que el daño se revirtiera, pero no por completo. "Aún tendré secuelas leves. No me han podido decir qué son... Mis riñones están dañados y no recuperarán su juventud. Por ejemplo, me duelen los riñones al comer ciertos alimentos. O fui a un concierto hace unos días y me dolía estar de pie...", explicó.