En la arquitectura de interiores moderna, la cocina dejó de ser solo un lugar de cocción para transformarse en el corazón social de la casa. Sin embargo, muchos argentinos siguen cometiendo un error que “atenta” contra la comodidad diaria: apoyar el microondas sobre la mesada. Miguel Gómez, experto en diseño de cocinas y referente en redes sociales por sus consejos disruptivos, fue tajante: colocar el microondas sobre la superficie de trabajo es una solución rápida, pero poco inteligente. Según el especialista, esta práctica no solo resta metros lineales de trabajo, sino que rompe la estética y la ergonomía del ambiente. La propuesta de Gómez para optimizar el espacio es clara: la columna de electrodomésticos. Esta estructura vertical, cada vez más vista en las reformas de departamentos en Buenos Aires y grandes centros urbanos, permite agrupar el horno eléctrico y el microondas en un solo módulo. Para contrastar la visión de Gómez, es fundamental sumar un concepto técnico que todo aquel que esté diseñando su cocina debe conocer: el Triángulo de Trabajo. Esta regla arquitectónica busca que las tres áreas principales (cocción, lavado y refrigeración) formen un triángulo imaginario para minimizar desplazamientos. Si el microondas se ubica sobre la mesada de forma aleatoria, suele obstruir la “zona de preparación” (el espacio entre la bacha y las hornallas), que es el área más sagrada de la cocina. Integrarlo en una columna fuera de este triángulo, pero cerca de la zona de heladera, optimiza el flujo: sacás la comida del frío y la calentás en un solo movimiento. Aunque la columna es el ideal de Gómez, la realidad de muchos departamentos de 1 o 2 ambientes en Argentina obliga a buscar alternativas. Si la columna no es opción, los arquitectos sugieren: La premisa de Miguel Gómez invita a repensar cómo habitamos nuestros espacios. En una era donde el home office y la cocina casera ganaron terreno, la mesada se convirtió en un recurso escaso. “Colocar los electrodomésticos a tu altura no es un lujo, es una inversión en salud y funcionalidad”, concluye el especialista.