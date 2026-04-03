En redes sociales y foros de belleza natural, un nuevo preparado casero gana popularidad: la mezcla de lentejas con té negro. Quienes la recomiendan aseguran que puede ayudar a fortalecer el cabello, reducir la caída y aportar nutrientes clave. Sin embargo, especialistas advierten que aún faltan estudios clínicos que respalden estos beneficios. El remedio puede utilizarse de dos formas: como tratamiento tópico o como bebida. Para aplicarlo en el pelo, se deben cocinar las lentejas hasta que estén blandas, colarlas y dejarlas enfriar. Luego se prepara té negro, también frío, y se mezclan ambos ingredientes en una licuadora hasta lograr una pasta uniforme. Esta preparación se aplica sobre el cuero cabelludo y el largo del cabello, se deja actuar entre 30 y 60 minutos y se enjuaga con agua tibia. En tanto, quienes optan por ingerirla suelen procesar los mismos ingredientes hasta obtener una bebida espesa. Las lentejas son reconocidas por su contenido en proteínas vegetales, hierro y vitaminas del complejo B, nutrientes asociados al crecimiento y fortalecimiento del cabello. Por su parte, el té negro contiene polifenoles y cafeína, compuestos que podrían estimular el cuero cabelludo y mejorar la circulación en la zona. A partir de esta combinación, los defensores del remedio sostienen que podría contribuir a reforzar la fibra capilar y mejorar su apariencia con el uso regular. A pesar de su popularidad, la evidencia científica sobre esta mezcla es limitada. No existen estudios clínicos concluyentes que demuestren que la combinación de lentejas con té negro tenga efectos directos en la regeneración capilar o en la detención de la caída del cabello. Si bien algunos de sus componentes tienen propiedades conocidas —como el aporte nutricional de las lentejas o los antioxidantes del té—, esto no garantiza resultados efectivos en tratamientos caseros. Dermatólogos y especialistas en salud capilar coinciden en que este tipo de preparaciones no reemplaza tratamientos médicos ni diagnósticos profesionales, especialmente en casos de caída severa, alopecia o afecciones del cuero cabelludo. Para quienes decidan probar este remedio, se aconseja tomar ciertas precauciones. En el caso de uso tópico, es importante realizar una prueba en una pequeña zona de la piel antes de aplicarlo en toda la cabeza, ya que puede provocar irritaciones o reacciones adversas. También se debe tener en cuenta que el té negro puede generar una leve coloración en el cabello, especialmente en tonos claros. Ante cualquier sensación de ardor o molestia, se recomienda enjuagar de inmediato. Si se opta por consumir la mezcla, las lentejas deben estar correctamente cocidas y el té no debe contener azúcar añadida. Aun así, esta preparación no sustituye una dieta equilibrada ni suplementos indicados por profesionales de la salud.