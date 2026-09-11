El café usado puede reutilizarse en distintos sectores del hogar en lugar de desecharlo inmediatamente.

Colocar café usado detrás de la puerta es uno de esos trucos caseros que muchas personas incorporan a la rutina de limpieza del hogar. Aunque puede parecer una práctica poco habitual, se le atribuyen diferentes usos vinculados con los olores, los insectos y hasta con las energías.

El café molido que queda después de preparar una bebida puede reutilizarse en distintos rincones de la casa en lugar de desecharlo. Una de las opciones consiste en poner una pequeña cantidad detrás de una puerta, especialmente en zonas donde pueden concentrarse olores o aparecer determinados insectos.

¿Para qué sirve poner café usado detrás de la puerta?

Uno de los principales motivos por los que se recomienda este truco es para ayudar a controlar los malos olores. El café usado puede contribuir a absorber y disimular algunos olores desagradables, por lo que algunas personas lo colocan en pequeños recipientes dentro de espacios cerrados.

También puede utilizarse como un recurso casero para alejar insectos. El aroma del café puede resultar desagradable para algunos de ellos, por lo que colocarlo en determinados puntos de la vivienda forma parte de diferentes métodos tradicionales para mantenerlos alejados.

¿Cómo colocar café usado detrás de la puerta?

Para probar este método, es importante utilizar café molido usado y previamente escurrido, ya que el exceso de humedad puede favorecer la aparición de moho.

Se puede colocar una pequeña cantidad en un recipiente abierto, un plato pequeño o algún contenedor que permita que el aroma se disperse. Luego, se ubica detrás de la puerta o cerca de una zona donde se busque controlar los olores.

Lo recomendable es reemplazarlo periódicamente y mantener limpio el recipiente. El café usado no sustituye la limpieza habitual ni las medidas específicas necesarias cuando existe una infestación de insectos.

El café usado puede reutilizarse en distintos sectores del hogar en lugar de desecharlo inmediatamente. Imagen creada con IA - Gemini

¿El café usado sirve para las malas energías?

Además de los usos relacionados con la limpieza, existe una creencia popular según la cual determinados elementos naturales pueden utilizarse como una forma simbólica de protección del hogar.

Dentro de esas tradiciones, algunas personas colocan café usado detrás de la puerta porque consideran que puede ayudar a alejar las malas energías o impedir que determinadas influencias negativas ingresen a la vivienda.

Sin embargo, este significado pertenece al ámbito de las creencias populares y no existe evidencia científica que demuestre que el café pueda bloquear o eliminar energías negativas. Su utilización con ese objetivo depende de las costumbres y convicciones de cada persona.

¿Qué otros usos tiene el café usado en el hogar?

Los restos de café también pueden reutilizarse en otras tareas domésticas. Entre los usos más conocidos se encuentra su incorporación a ciertos métodos caseros para ayudar a absorber olores, especialmente en espacios pequeños.

Además, el café usado puede aprovecharse en jardinería y compostaje, siempre teniendo en cuenta las características de cada planta y la cantidad utilizada. De esta manera, los restos que normalmente terminarían en la basura pueden tener una segunda utilidad dentro de la casa.