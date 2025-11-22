En muchos casos, la banana no suele durar en perfecto estado más de una semana, por lo que es necesario comprar a conciencia y consumirlas rápidamente. Sin embargo, existe un truco que puede extender su vida útil con elementos que tenemos en casa.

Vale destacar que existe una explicación científica de la razón por la que estas frutas se echan a perder por sí mismas. De esta manera, podemos actuar para que este proceso tarde en hacer efecto y puedan conservarse por más tiempo.

¿Por qué las bananas se maduran tan rápido?

Las bananas producen etileno, una hormona natural que estimula el proceso de maduración. Cuando las frutas están en racimo, el etileno liberado por una afecta a las demás, creando un efecto dominó que las hace pudrirse prematuramente.

Factores como el calor, la luz solar directa o la proximidad a otras frutas como manzanas o aguacates agravan el problema, ya que estos también emiten etileno. Entender esto es clave para aplicar el truco para que las bananas duren más.

¿Cómo conservar la banana?

Según pruebas exhaustivas del sitio The Kitchn, el método más efectivo para evitar que las bananas se pudran es envolver el tallo (donde se unen las frutas) con papel aluminio.

No se pudre más: el truco para que la banana no se eche a perder. Foto: The Kitchn

Y es que el etileno se libera principalmente por el extremo del tallo, y el aluminio actúa como una barrera impermeable que lo contiene, impidiendo que se propague al resto del racimo. Para aplicarlo, deben seguir estos pasos:

Separar el racimo si es necesario: para un control total, desconectar las bananas individuales, pero mantené el tallo unido si preferís el racimo entero. Envolver el tallo: tomar una hoja de papel aluminio y cubrirlo firmemente, sin dejar huecos. No es necesario cubrir toda la fruta. Colocarlo en un lugar adecuado: colgar el racimo en un gancho o en la encimera, lejos del sol y del calor. Evitar bolsas plásticas cerradas, ya que atrapan el gas.

En una prueba de siete métodos durante seis días, este truco obtuvo la calificación más alta (9.5/10): las bananas mantuvieron su piel amarilla casi intacta, con firmeza ideal y un dulzor pronunciado, perfectas para comer directamente.

Consejos adicionales para que tus bananas duren semanas