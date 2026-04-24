Llegó el otoño y, con él, el cambio de ciclo en el jardín y los balcones. Mientras muchas especies entran en reposo, otras necesitan un “escudo” extra para enfrentar las bajas temperaturas y las heladas que asoman. Lejos de los fertilizantes químicos caros, una mezcla viral de café, cáscara de banana y agua se posiciona como la aliada perfecta para esta transición estacional. Esta combinación orgánica no solo es económica, sino que aporta los nutrientes necesarios para que el suelo mantenga su actividad biológica incluso cuando los días se acortan. Si en primavera buscamos flores, en otoño el objetivo es la supervivencia y la estructura. El potasio, presente en grandes cantidades en la banana, cumple funciones vitales en esta época: En esta época, la aplicación debe ser más moderada que en verano. Seguí estos pasos para no saturar el sustrato: Las estrellas del otoño son las que más aprovechan este refuerzo: Más allá de la jardinería, este truco es una lección de ahorro y sustentabilidad. En lugar de desechar los restos orgánicos, los devolvemos a la tierra. Como dicen los que saben: un suelo sano en otoño es la garantía de un jardín explosivo en la próxima primavera.