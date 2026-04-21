La combinación de café usado con bicarbonato se convirtió en un truco casero cada vez más popular para la limpieza del hogar. Se trata de una alternativa simple que reutiliza residuos cotidianos y que muchas personas adoptan por su practicidad. Este método es valorado especialmente por su capacidad para eliminar olores fuertes y ayudar en la limpieza de superficies con grasa, sin necesidad de recurrir a productos específicos. Esta mezcla se utiliza principalmente para neutralizar olores intensos en distintos ambientes del hogar. El café usado absorbe y disimula aromas, mientras que el bicarbonato actúa como un agente que ayuda a equilibrar los olores. Además, al combinarse, forman una pasta con leve efecto abrasivo que puede emplearse para limpiar superficies grasosas, como mesadas, utensilios o zonas de la cocina donde se acumula suciedad. Para aprovechar este truco en casa, se deben seguir los siguientes pasos: También puede colocarse en pequeños recipientes para dejarlo en espacios cerrados y ayudar a mejorar el ambiente. Si bien es una opción práctica, conviene considerar algunos puntos: Utilizado de forma adecuada, este método puede ser una solución útil para mantener ambientes más frescos y superficies limpias en el hogar.