Los trucos caseros para eliminar las manchas de boligrafo.

Las manchas de tinta de bolígrafo son de las más difíciles de quitar de la ropa, pero existen remedios caseros que pueden facilitar su eliminación. Entre ellos destacan el bicarbonato de sodio y la leche, dos ingredientes de uso común en el hogar.

De acuerdo con la publicación especializada LaLavandera, ambos productos ayudan a elminar la tinta de lapicera en la ropa sin necesidad de recurrir de inmediato a limpiadores industriales. No obstante, el éxito depende de actuar lo antes posible y seguir un procedimiento adecuado.

¿Cómo eliminar las manchas de tinta en la ropa blanca? Fuente: Shutterstock Shutterstock

Como explica la fuente, “el bicarbonato de sodio es un remedio casero efectivo para quitar las manchas de tinta del bolígrafo”, mientras que “la leche contiene enzimas que ayudan a romper las partículas de tinta, lo que facilita su eliminación”.

¿Cómo usar bicarbonato y leche para quitar manchas de tinta?

LaLavandera señala que el bicarbonato debe mezclarse con un poco de agua hasta formar una pasta. Después, se aplica sobre la mancha y se frota con suavidad utilizando un cepillo de dientes o un paño limpio.

Paso a paso recomendado:

Prueba el método primero en una zona poco visible de la prenda.

Mezcla una cucharadita de bicarbonato con agua para formar una pasta.

Aplica la mezcla sobre la mancha y frota suavemente.

Deja actuar entre 10 y 15 minutos.

Enjuaga con agua fría y repite si es necesario.

Si eliges leche, remoja la mancha durante varias horas o toda la noche.

Lava la prenda con detergente siguiendo las instrucciones del tejido.

La publicación también recuerda que, independientemente del método utilizado, el proceso debe concluir con un lavado normal para eliminar cualquier residuo y comprobar que la tinta desapareció por completo.

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Otros remedios caseros para eliminar la tinta

Además del bicarbonato y la leche, LaLavandera recomienda utilizar alcohol isopropílico. El procedimiento consiste en aplicarlo con un paño limpio sobre la mancha, frotar con cuidado y enjuagar con agua fría antes de lavar la prenda.

Otra alternativa es el vinagre blanco mezclado en partes iguales con agua. La solución debe permanecer unos minutos sobre la mancha antes de frotarla suavemente y enjuagarla para retirar los restos de tinta.

La fuente también aconseja tratar la mancha cuanto antes y evitar frotar con demasiada fuerza para no dañar el tejido. Además, recomienda “probar en una zona discreta” antes de aplicar cualquier producto y repetir el procedimiento si la tinta persiste.