Mezclar bicarbonato con agua oxigenada: para qué sirve y por qué los expertos recomiendan tanto.

Hay dos ingredientes que probablemente ya tenés en casa y que, combinados, forman uno de los mejores blanqueadores naturales para la ropa.

Se trata del bicarbonato de sodio y el agua oxigenada, una mezcla sencilla que expertos en limpieza del hogar recomiendan hace años para recuperar prendas blancas sin usar lejía ni productos químicos agresivos.

El secreto está en la reacción química entre ambos componentes: el bicarbonato actúa como abrasivo suave y el agua oxigenada oxida los pigmentos de las manchas hasta descomponerlos.

El resultado es una pasta económica, fácil de preparar y sorprendentemente efectiva.

Cómo preparar la mezcla y aplicarla paso a paso

El método es simple y no requiere más que dos elementos de farmacia o supermercado:

1 cucharada de bicarbonato de sodio

½ taza de agua oxigenada al 3% (la que se consigue en cualquier farmacia)

Mezclá ambos ingredientes hasta obtener una pasta ligera. Luego aplicala directamente sobre la mancha con los dedos o un cepillo de dientes en desuso. Cubrí bien toda la zona afectada y dejá actuar entre 30 minutos y 1 hora, según la antigüedad de la mancha.

Pasado ese tiempo, lavá la prenda en lavarropas a 40 °C con el detergente habitual. Importante: no uses agua caliente por encima de 60 °C porque puede fijar los restos de la mancha en la tela.

Este truco funciona especialmente bien en manchas amarillas de axilas y cuellos, esas que se forman por la combinación de sudor y residuos de desodorante y que el lavado común no elimina. Si la prenda es sintética, conviene probar primero en una zona poco visible para verificar que no aclara en exceso.

Otros métodos naturales que también funcionan

La combinación de bicarbonato y agua oxigenada es la más efectiva para manchas difíciles, sin embargo existen otras opciones para el mantenimiento regular de la ropa blanca:

Limón, sal y sol. El jugo de limón mezclado con sal gruesa, aplicado sobre la mancha y expuesto al sol directo durante 20 o 30 minutos, activa una reacción natural que blanquea sin químicos. No usar en seda ni lana, ya que el ácido cítrico puede dañar esas fibras.

Vinagre blanco en el lavarropas. Agregar media taza de vinagre blanco al compartimiento del suavizante ayuda a eliminar los depósitos minerales del agua que, con el tiempo, apagan el blanco. No mezclarlo con lavandina, ya que se neutralizan entre sí.

Ninguno de estos métodos reemplaza a la lavandina en casos de manchas muy profundas o contaminación bacteriana, sin embargo son opciones seguras para el uso cotidiano y para prendas delicadas que no toleran productos fuertes.

Lo más valioso de esta técnica es que no requiere ninguna compra especial: con lo que ya tenés en casa podés recuperar prendas que parecían arruinadas.