Mezclar agua, sal y miel: para qué sirve y por qué lo recomiendan.

La mezcla de miel con sal ganó terreno entre quienes entrenan como alternativa casera a las bebidas deportivas industriales. La duda que más se repite es cuánto usar de cada ingrediente.

La cantidad exacta que recomiendan los especialistas

La preparación más habitual consiste en una cucharada de miel y una pizca de sal, disueltas en un vaso de agua tibia o natural.

Los nutricionistas deportivos recomiendan consumirla entre 15 y 30 minutos antes de entrenar, para darle tiempo al organismo de absorber los nutrientes antes del esfuerzo físico.

La miel aporta glucosa y fructosa, dos azúcares que el cuerpo utiliza en momentos distintos: la glucosa entra rápido al torrente sanguíneo, mientras que la fructosa se absorbe de forma más gradual. La sal, por su parte, repone el sodio que se pierde con la transpiración.

Cómo se compara con una bebida isotónica comercial

Una bebida isotónica estándar aporta, en promedio, entre 6 y 8 gramos de azúcares por cada 100 mililitros, junto con sodio y otros electrolitos en proporciones calculadas específicamente para la reposición durante el ejercicio.

Mezclar agua, sal y miel: para qué sirve y en qué momento conviene hacerlo.

La mezcla casera de miel y sal, en cambio, ofrece una carga de azúcares más concentrada y variable según la marca de miel utilizada, sin la combinación exacta de electrolitos que sí tienen los productos comerciales.

En este sentido, los especialistas remarcan algunas diferencias clave:

La miel casera funciona bien como energía rápida en entrenamientos cortos o moderados.

Para entrenamientos muy largos o con calor extremo, las isotónicas ofrecen una reposición de electrolitos más completa.

La cantidad de sal debe ser mínima , ya que un exceso puede resultar contraproducente.

Conviene probar la mezcla en entrenamientos livianos antes de usarla en una competencia.

Si bien la mezcla casera es una opción económica y natural, no reemplaza por completo a una bebida isotónica en esfuerzos de muy larga duración.