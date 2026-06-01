Conoce las predicciones de los astros para tu signo del zodiaco y prepárate para lo que el universo junto con las constelaciones de estrellas tienen reservado para ti en este lunes, 1 de junio de 2026.

Mediante la predicción del horóscopo diario, las y los

leoninos

amor, la salud y el trabajo

El horóscopo de este lunes para Leo

Para quienes nacieron bajo Leo, el día favorece pausar el ímpetu y atender primero ese asunto pendiente que se arrastra desde hace meses. Cerrar un frente antes de abrir otro devuelve claridad y orden interior.

Resulta propicio revisar deseos reales, trazar un plan sencillo y enfocarse en pasos concretos. Con intención consciente, la energía se potencia y el avance llega sin dispersión.

Horóscopo del día (foto: archivo).

¿Cómo le irá en el trabajo este lunes a las personas de Leo?

Para las personas de Leo, este 2026-06-01 en el trabajo invita a frenar y ordenar prioridades: un asunto pendiente puede volver a exigir atención y, si abren frentes nuevos sin resolverlo, aumentarán las tensiones. Es momento de reflexionar sobre lo que realmente quieren, cerrar lo atrasado y actuar con mayor conciencia; así recuperarán foco y verán avances más sólidos.

Leo: así te irá en el amor este lunes

Leo, en el amor hoy necesitas pausar: hay un asunto sin resolver y apresurarte solo puede enredar más tus sentimientos. Sé honesto contigo y con la otra persona; cierra bien lo pendiente antes de dar un paso nuevo.

Compatibilidad del día: Virgo. Su mirada práctica y serena te ayudará a ordenar emociones y decidir con conciencia; con Virgo habrá paciencia, claridad y acuerdos realistas.

Horóscopo del día (foto: archivo).

Los números de la suerte para Leo

Para Leo, sus números de la suerte son 34, 11, 24 y 90 y pueden ayudarles a tomar decisiones, elegir fechas o en juegos de azar.

Salud: las recomendaciones para los leoninos, según el horóscopo

Leo, cuida tu salud mental haciendo una pausa: define tus prioridades, establece límites y no asumas nuevos compromisos hasta cerrar el asunto pendiente; reserva 10 minutos diarios para respirar y escribir lo que sientes y si la ansiedad persiste busca apoyo profesional.