La billetera virtual Mercado Pago tendrá un mega beneficio para los amantes de las hamburguesas, quienes podrán aprovechar un reintegro exclusivo de hasta el 30% durante el mes de Navidad en McDonald’s y Burger King.
Esta famosa cuenta digital renovó todas sus promociones en diciembre 2025: entre las ofertas más importantes se encuentran descuentos y reintegros en supermercados, gastronomía, transporte y cuotas sin interés con su tarjeta de crédito.
¿Cuándo y cómo es el descuento en McDonald’s con Mercado Pago?
El reintegro en McDonald’s consiste en un 30% de descuento con un tope de devolución de $ 4.000 por mes. El beneficio sólo aplica los viernes de diciembre.
¿Cuándo y cómo es el reintegro en Burger King con Mercado Pago?
En Burger King el descuento total es del 15% sin tope de reintegro. El beneficio sólo aplica los miércoles del mes.
Para utilizar el chashback o reintegro en las casas de hamburguesas, los usuarios deberán pagar vía tarjeta de crédito o débito prepaga emitida por Mercado Pago. Esta promoción no incluye tarjetas de crédito o débito de bancos u otras billeteras virtuales.
Beneficios, descuentos y promociones con Mercado Pago en Navidad y Año Nuevo
Mercado Pago también sumó beneficios exclusivos para hacer las compras en Navidad y Año Nuevo en librerías, casas de deportes, jugueterías, locales de ropa y agencias de viajes, entre otros.
- Jugueterías Cachavacha: 25% de descuento todos los días, con un mínimo de compra de $60.000, sin tope.
- Adidas: 20% de descuento todos los miércoles, con un tope de $30.000.
- Despegar: 10% de descuento en paquetes a Mendoza, con un tope de $ 75.000.
- Open Sports: 20% de descuento los días 22 y 23 de diciembre, con un tope de $ 20.000.
- El Mundo del Juguete: 30% de descuento los días 23 y 24 de diciembre, con un tope de $ 12.000.
- Grimoldi: 15% de descuento los días 12 y 14 de diciembre, con un tope de $ 15.000.
- Somos los Juguetes: 20% de descuento del 19 al 21 de diciembre, con un tope de $ 15.000.
- Yenny – El Ateneo: 15% de descuento los días 12 y 13 de diciembre, con un tope de $ 10.000.
- Ver: 20% de descuento del 5 al 11 de diciembre, con un tope de $ 60.000
- Seven Sports: 30% de descuento del 15 al 20 de diciembre, con un tope de $ 15.000.
- Arredo: 10% de descuento todos los días.
- Juanita Jo: 20% de descuento los días 19 y 20 de diciembre, con un tope de $ 20.000.
- Las Margaritas: 25% de descuento el 24 de diciembre.
¿Cómo usar los beneficios de Mercado Pago?
Para poder utilizar todas las promociones y reintegros
1. Abrí la app de Mercado Pago.
2. Entrá en la sección “Beneficios”.
3. Revisá rubros, días y condiciones según tu ubicación.
Quienes quieran conocer todos las promociones de la tarjeta prepaga y la tarjeta de crédito, las personas interesadas tienen que entrar en la sección de su tarjeta dentro de la app y seleccionar “Descubrí los beneficios”. Allí aparecerán toda la información necesaria.