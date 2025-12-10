La billetera virtual Mercado Pago tendrá un mega beneficio para los amantes de las hamburguesas, quienes podrán aprovechar un reintegro exclusivo de hasta el 30% durante el mes de Navidad en McDonald’s y Burger King.

Esta famosa cuenta digital renovó todas sus promociones en diciembre 2025: entre las ofertas más importantes se encuentran descuentos y reintegros en supermercados, gastronomía, transporte y cuotas sin interés con su tarjeta de crédito.

¿Cuándo y cómo es el descuento en McDonald’s con Mercado Pago?

El reintegro en McDonald’s consiste en un 30% de descuento con un tope de devolución de $ 4.000 por mes. El beneficio sólo aplica los viernes de diciembre.

¿Cuándo y cómo es el reintegro en Burger King con Mercado Pago?

En Burger King el descuento total es del 15% sin tope de reintegro. El beneficio sólo aplica los miércoles del mes.

Para utilizar el chashback o reintegro en las casas de hamburguesas, los usuarios deberán pagar vía tarjeta de crédito o débito prepaga emitida por Mercado Pago. Esta promoción no incluye tarjetas de crédito o débito de bancos u otras billeteras virtuales.

Beneficios, descuentos y promociones con Mercado Pago en Navidad y Año Nuevo

Mercado Pago también sumó beneficios exclusivos para hacer las compras en Navidad y Año Nuevo en librerías, casas de deportes, jugueterías, locales de ropa y agencias de viajes, entre otros.

Jugueterías Cachavacha : 25% de descuento todos los días, con un mínimo de compra de $60.000, sin tope.

Adidas : 20% de descuento todos los miércoles, con un tope de $30.000.

Despegar : 10% de descuento en paquetes a Mendoza, con un tope de $ 75.000.

Open Sports : 20% de descuento los días 22 y 23 de diciembre, con un tope de $ 20.000.

El Mundo del Juguete : 30% de descuento los días 23 y 24 de diciembre, con un tope de $ 12.000.

Grimoldi : 15% de descuento los días 12 y 14 de diciembre, con un tope de $ 15.000.

Somos los Juguetes : 20% de descuento del 19 al 21 de diciembre, con un tope de $ 15.000.

Yenny – El Ateneo : 15% de descuento los días 12 y 13 de diciembre, con un tope de $ 10.000.

Ver : 20% de descuento del 5 al 11 de diciembre, con un tope de $ 60.000

Seven Sports : 30% de descuento del 15 al 20 de diciembre, con un tope de $ 15.000.

Arredo : 10% de descuento todos los días.

Juanita Jo : 20% de descuento los días 19 y 20 de diciembre, con un tope de $ 20.000.

Las Margaritas: 25% de descuento el 24 de diciembre.

¿Cómo usar los beneficios de Mercado Pago?

Para poder utilizar todas las promociones y reintegros

1. Abrí la app de Mercado Pago.

2. Entrá en la sección “Beneficios”.

3. Revisá rubros, días y condiciones según tu ubicación.

Quienes quieran conocer todos las promociones de la tarjeta prepaga y la tarjeta de crédito, las personas interesadas tienen que entrar en la sección de su tarjeta dentro de la app y seleccionar “Descubrí los beneficios”. Allí aparecerán toda la información necesaria.