Mercado Pago, la billetera virtual más utilizada por los argentinos, lanzó una línea de préstamos de hasta $ 10 millones. A diferencia de los créditos ofrecidos por los bancos, esta línea solicita menos requisitos y tiene una tasa 0 para quienes operen en la aplicación.

Quienes pueden acceder a los préstamos de Mercado Pago

A través de su programa “Dinero Plus”, la billetera virtual busca facilitar el financiamiento a quienes venden por Mercado Libre o utilicen las herramientas de cobro de la plataforma. El dinero podrá ser destinado a gastos operativos, compra de insumos, mantenimiento de infraestructura, impulsar acciones comerciales, entre otros.

Dentro de las principales ventajas de esta línea se encuentra la acreditación inmediata. Una vez aprobada la solicitud, el dinero será depositado de forma instantánea en la cuenta. Los montos podrán alcanzar los $ 10 millones, pero depende de algunos factores como:

Perfil del solicitante

Historial de operaciones en la plataforma

Historial crediticio

Volumen de ventas registrado

Los plazos de devolución se organizan en semanas, podrán ser 7, 14, 21 o 28 días. Los ciclos cortos están asociados a la facturación de los pequeños comercios y comerciantes.

Requisitos para solicitar los préstamos de Mercado Pago

Desde la billetera virtual informaron que aplicarán una evaluación interna basada en el desempeño comercial y financiero del cliente. Dentro de los principales criterios se encuentran:

Ventas mínimas : haber facturado al menos $50.000 por mes durante dos meses consecutivos a través de Mercado Libre o cobros procesados por Mercado Pago.

Historial crediticio positivo : en caso de haber tomado préstamos previos, se considera el cumplimiento de los pagos en tiempo y forma.

Reputación comercial: en el caso de vendedores de Mercado Libre, se analiza el desempeño en entregas, atención al cliente, entre otros.

Cómo solicitar el préstamo de hasta $ 10 millones

Quienes operen en Mercado Pago podrán realizar la gestión en la sección “Créditos”: