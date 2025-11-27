Mejor que el Concorde: inaugurarán un avión supersónico que volará de París a Nueva York en 4 horas y será el más rápido de la historia Fuente: IA

La industria aeronáutica está entrando en una etapa decisiva con el avance de los proyectos de aviones supersónicos diseñados para reducir los tiempos de viaje e incrementar el flujo de pasajeros que van desde un lugar a otro.

En este sentido, se ha lanzado un proyecto para crear un avión capaz de conectar París con Nueva York en solo cuatro horas y cambiará por completo el mundo de la aviación actual.

Cómo será el avión supersónico que cambiará por siempre la aviación

El nuevo proyecto comenzó a tomar mucha fuerza luego de que Boom Supersonic completara las pruebas iniciales del modelo experimental XB-1, un avión que marcó un hito al demostrar que podía superar la velocidad de 1.200 km/h.

Mejor que el Concorde: inaugurarán un avión supersónico que volará de París a Nueva York en 4 horas y será el más rápido de la historia Fuente: IA

Este logro coloca a la compañía de Colorado un paso más cerca de su objetivo principal: validar que su futura aeronave comercial, el Overture, pueda volar a Mach 1.7, aproximadamente 2.100 km/h y se convierta en el más veloz del planeta.

Ahora, la Spike Aerospace, uno de los actores más fuertes del sector, continúa desarrollando su propio modelo supersónico, el S-512 Diplomat, que recientemente alcanzó un logro de máxima importancia en el proceso técnico.

Este jet de lujo para 18 pasajeros está proyectado para alcanzar una velocidad máxima teórica de Mach 1.6, alrededor de 1.777 km/, y ha sido diseñado específicamente para reducir la percepción del estampido sónico durante los vuelos sobre tierra.

De tal modo Spike Aerospace confirmó que se encuentra en la “etapa final de un estudio integral que combina aerodinámica, espacio interior y rendimiento general del S-512″.

El avión que conectará Nueva York y París en solo cuatro horas

Según Vik Kachoria, presidente y director ejecutivo de Spike Aerospace, la aeronave apunta a unir destinos como Nueva York y París en menos de cuatro horas, reduciendo a la mitad los tiempos habituales de un vuelo comercial estándar.

Mejor que el Concorde: inaugurarán un avión supersónico que volará de París a Nueva York en 4 horas y será el más rápido de la historia Fuente: IA

En tanto, la empresa ya cuenta con experiencia previa en vuelos de demostración y en 2017 realizó pruebas exitosas con el SX1.2, un modelo a escala utilizado para validar la aerodinámica del diseño.

Cuándo estará listo el nuevo avión supersónico

Ahora, la compañía asegura que las pruebas de un tercer avión de alta velocidad concluirán antes de fin de año, lo que allanaría el camino para presentar un demostrador supersónico a finales del próximo calendario.

El avance de estas aeronaves no está exento de retos y Vik Kachoria explicó que uno de los motivos por los que el desarrollo parece extenderse más de lo previsto es la enorme complejidad técnica que implica.

“Todo esto requiere tiempo para lograr un equilibrio perfecto”, declaró en una de sus últimas apariciones públicas Vik Kachoria respecto de la aeronave que podría atravesar el océano Atlántico en cuatro horas.