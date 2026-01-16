Brasil es uno de los destinos favoritos de los argentinos para pasar las vacaciones de verano. Sin embargo, un reciente relevamiento del diario Folha de São Paulo informó que gran parte de las playas presenta niveles de contaminación que las convierten en no aptas para ingresar al mar.

Alerta por playas contaminadas en Brasil

Un relevamiento del diario Folha de São Paulo informó que cerca del 70% de las playas no cumple con los parámetros sanitarios recomendados, el registro más alto de la última década. Dentro de las principales causas se encuentran las lluvias intensas que arrastran residuos y las deficiencias en los sistemas de saneamiento local.

En específico, los estados con alta concurrencia turística como Santa Catarina solo cuentan con un 67,2% de playas seguras. Otras de las zonas con problemas sanitarios son Balneario Camboriú, Bombas, Bombinhas y sectores de Florianópolis.

Por su parte, en Río de Janeiro también se detectaron playas no recomendadas, como Botafogo, un tramo del Arpoador en Ipanema y Armação, en Búzios. San Pablo presentó menos deficiencias, aunque con riesgo en balnearios ubicados cerca de áreas urbanas y portuarias como Guarujá e Ilhabela.

Cuáles son los riesgos de las playas contaminadas

El contacto con el agua en mal estado puede generar distintos tipos de problemas de salud por las bacterias. Los más frecuentes son gastroenteritis y hepatitis A, pero en casos más graves puede escalar hasta afecciones como el cólera o la fiebre tifoidea. Otros de los riesgos son los problemas como como dermatitis, conjuntivitis u otitis.

Cómo se define si una playa es apta para entra al mar o no

Los criterios para evaluar si el mar es apta para ingresar los define el Consejo Nacional de Medio Ambiente de Brasil. El mar se considera no apto cuando se detectan altos niveles de bacterias como Escherichia coli, enterococos o coliformes fecales, o la presencia de residuos, aceites y desechos cloacales.

Cómo saber si una playa está habilitada

Para evitar riesgos, Brasil monitorea las playas de forma periódica para evaluar la calidad del agua. En muchos balnearios se colocan carteles para indicar si está permitido bañarse o no, lo cual funciona como una guía fundamental para turistas y residentes.

En la misma línea, existe el Mapa de Balneabilidad del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina, el cual está disponible en línea y se actualiza en tiempo real. Este recurso permite identificar rápidamente cuáles son las playas seguras y cuáles conviene evitar. Se puede acceder a través del siguiente link.